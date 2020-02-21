鑽石公主號包機起飛羽田機場！魔術師陳日昇也上機...預計22:15抵台

▲「鑽石公主號」工作人員把行李運上巴士。（圖／路透）

記者李宜秦／台北報導

鑽石公主號在日本外海停靠多日，中央流行疫情指揮中心確定將於今（21）日派出華航包機載回船上台籍旅客。指揮中心表示，包機已於13點3分起飛，預計晚上10點15分到30分左右抵台。

指揮中心副指揮官何啟功表示，原來預計從公主號回台的人數為22旅客、2名船員與有雙重國籍者共27人，加上派去的醫師共28人，目前已知的是台美的旅客自行轉機到香港，需要處理的為27人，其中5人確診、1人隔離、1名船員隔離，無法上機，上包機人數共為20人，魔術師陳日昇也會上機。

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指揮中心表示，班機編號為CIA7550，已經在今天1點03分起飛，預計下午16:31到羽田機場，採人與行李不同車輸送，下船的另外5位也是從碼頭前往羽田機場，預計到達桃園機場時間落在十點十五分到十點半。

何啟功表示，陳日昇是今天中午確定是陰性，因此確定可以跟著班機回台，包機抵台時間也許會有落差。另今晚7點45分所有工作人員就會進駐機棚內。

據了解，華航班機編號CAL7550，確定21日下午1時從桃園機場出發日本羽田機場，由737-800機型執行飛航任務，接回台灣人後，晚上10點30分降落桃園機場。

另外，這次鑽石公主號的華航包機，將全程比照上次武漢包機的模式辦理，會協調一條全程防護專用通道供行走，包機離開後相關路線都會做全面消毒，整體防疫工作由指揮中心主導。

鑽石公主號台籍旅客加船員共計24人，除了5名感染者須留在當地治療外，其餘只要經日方採檢陰性都能上機，雙重國籍者持有台灣護照也可上機，指揮中心會派1名醫師、3名護理師隨行，另考慮飛安，隨機也配有4名空服員，但全程不供餐、不提供服務。

駐日代表謝長廷表示，今天可以一起坐包機回台灣的乘客總共有20位，包括魔術師陳日昇。不管乘客或船員，只要持有中華民國護照、檢查陰性、願意回去的都勸導坐包機回台。

謝長廷指出，考量到船員跟船公司有契約權義問題，船上還有很多旅客需要服務，所以他們有的可能要最後才能下船，所以2位台籍船員也沒有回台灣。