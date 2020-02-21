肺炎疫情還沒退燒　民眾看重食材「養生黑蒜頭」也搶翻天

記者蔡佩旻／雲林報導

新型冠狀病毒(新冠肺炎)至今仍無疫苗,民眾提升自體保護力的意識大為提高，被世界衛生組織認定為十大健康食物之首的大蒜，成為詢問度最高食材，雲林一家生物科技公司將帶皮的新鮮大蒜經過低溫熟成而成製成黑蒜精，因這波疫情使得通路業績成長三成，可見民眾已對自體抵抗力提升重視。

▲新冠狀病毒至今仍無疫苗,民眾提升自體保護力的意識大為提高，黑蒜頭也成為搶手食品。（圖／記者蔡佩旻攝）

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莿桐鄉雖非雲林縣蒜頭主要大量產地，但因莿桐鄉土壤水質，所產大蒜飽滿有香氣，產量占全國約2成；位莿桐鄉詠統生技公司長期與雲林縣在地蒜農契作,實行產銷履歷從源頭控管,除了保障農民之外，更以高品質的蒜頭來製作黑蒜頭，精選過的新鮮蒜頭經過100天低溫熟成,保留完整活性，富含營養成分。

詠統生物科技總經理張雅萍表示，公司營運多年，每年度收購蒜頭足以供貨整年予通路商，不料今年因疫情關係產品瞬時銷售一空，新鮮蒜頭還未能採收，備貨不及還因此遭罰違約金；張雅萍說，以獨家擊破細胞壁淬取技術,將黑蒜全果精粹成小分子液體做成飲品黑蒜精，黑蒜精富含人體必需胺基酸、SOD-Like、維生素、微量元素，更有文獻指出具有降低病毒的附著能力,達到增強體內保護功效。

雲林縣政府農業處長魏聖德21日也到廠關心了解產業，指出，莿桐有蒜頭故鄉的别名,台灣有2成以上的蒜頭出產於莿桐,蒜頭一年只產一季,莿桐蒜頭在清明節過後就進入採收期,剛採收起來的新鮮蒜頭是最適合製作黑蒜頭的,在採收期業者能進行黑蒜頭加工，無疑對農民產銷是一大幫助。

莿桐蒜農低調表示，確實今年蒜頭盤商採購別於以往，最早在今年2月初就傳出有盤商陸續找到蒜農「提錢下訂」生怕搶不到又香又辣又大顆的莿桐蒜頭。並說，進口蒜頭也悄悄看漲，本土蒜頭開盤價會跟著進口盤價走勢，也害怕本地產價遭受衝擊。

張雅萍提到，台灣大蒜富含大蒜烯(ajoene)、大蒜素(allicin)、大蒜新素(allitridin)，新冠肺炎爆發時就各通路都紛紛跟工廠追加訂貨,我們也加開生產線積極生產,預計黑蒜精三月初就能正常供貨,黑蒜精除可直接飲用、還可做料理入飯、入菜燉湯,讓全家人都能享用。

▲蒜農表示今年蒜頭盤商採購別於以往，陸續有盤商「提錢下訂」生怕搶不到又香又辣又大顆的莿桐蒜頭，蒜頭排開，越大顆品質價錢越高。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲詠統生物科技總經理張雅萍指出，台灣大蒜富含大蒜烯、大蒜素、大蒜新素，新冠肺炎爆發時就各通路都紛紛跟工廠追加訂貨,也加開生產線積極生產,預計黑蒜精三月初就能正常供貨。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲黑蒜精除可直接飲用、還可做料理入飯、入菜燉湯。（圖／記者蔡佩旻攝）





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