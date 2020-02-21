嘉義市科技執法4/1上路　人氣飲料店、知名雞肉飯店所在地都入列

▲嘉義市中山路「科技執法」4月1日正式啟用 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府交通處為了改善違規停車，透過影像辨識系統進行監控、紀錄，一旦發現區域內有違規車輛，就會自動執行違規蒐證及舉發回報。市府即日起進行宣導，4/1正式啟用並將由交通隊發出罰單，市府呼籲民眾切勿違停。

▲嘉義市中山路「科技執法」火車站附近也是熱點 。（圖／記者翁伊森翻攝）

交通處鄭君健處長表示，中山路火車站到噴水池這一路段是嘉義市非常熱鬧、重要的地標，車流多，交通量也大，長久下來，民眾貪圖便利，違規停車時常發生，如紅、黃線違規停車、併排停車及違停在公車停靠區，造成用路人安全問題；去年開始用科技執法設備，從火車站到噴水池一共設置8組的設備器材，有拍照錄影、判別是否違規及彙整資料製單等功用，其目的是減少交通事故，讓用路更安全、交通更順暢，也希望藉由科技執法，培養民眾交通守法的好習慣。

▲嘉義市國華路中山路口也是科技執法熱區。（圖／記者翁伊森翻攝）

鄭君健進一步表示，中山路沿線路邊停車格與週邊9處路外停車場，共計有1410席停車位，請有停車需求的駕駛人可多多利用路邊停車格與周邊的停車場。另外，例假日與連續假日期間，亦可停放於舊燈會區大型停車場(4小時僅收費20元)，轉乘密集的接駁車班次進出市中心區，減少在市區繞駛尋覓停車場或是排隊進市區停車場的時間。

交通處表示，這套科技執法設備自108年12月設置完成後迄今試運轉期間，其違規的資料顯示中山路全線偵測範圍內均有併排停車、紅線臨停等各種違規態樣，其中以台灣銀行前、御香屋前、墊腳石…等商業活動頻繁區域違規停車最為嚴重，不僅容易造成交通壅塞，亦容易發生交通事故。本系統將特別針對上述違規行態樣為進行偵測與蒐證，市府交通處呼籲車輛駕駛切勿任意違規停車，占據車道影響其他用路人權益。

嘉義市警察局交通警察隊表示，紅、黃線違停及在公車招呼站10公尺內停車均處600-1200元不等罰鍰，併排停車則處2400元罰鍰。