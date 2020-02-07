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長髮正妹竟淪為街友　暖警出手！3周靠愛心食物果腹超商避寒

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記者李忠憲／台中報導

20多歲的高姓長髮正妹因新工作沒幾天就辭掉，沒收入的她不想跟家人求助，竟流落在火車站附近街頭長達2周多。身無分文的她，靠著好心民眾愛心食物果腹，躲超商避寒流。所幸警方及時協助勸導，她才卸下心防，讓警方協助她搭火車到花蓮依親，結束這場流浪記。

▲▼長髮正妹身無分文流落街頭，暖警勸說下才搭火車去花蓮依親。（圖／民眾提供）

▲長髮正妹在暖警勸說下，才搭火車去花蓮依親。（圖／民眾提供）

第三警分局立德派出所員警何誠晉、江文嘉2月1日凌晨接獲台中火車站附近的超商通報，有1名年輕長髮女子在附近遊蕩已2到3周，希望警方能協助關心。何、江2人立刻前往現場，果然發現25歲高姓女子在現場逗留。一肩長髮，五官深邃的高姓正妹，在員警引導下才說出原因。

▲▼長髮正妹身無分文流落街頭，暖警勸說下才搭火車去花蓮依親。（圖／民眾提供）

▲▼長髮正妹躲超商避寒休息，員警前往關心。（圖／民眾提供）

▲▼長髮正妹身無分文流落街頭，暖警勸說下才搭火車去花蓮依親。（圖／民眾提供）

高女表示，她上月月初聽到網友說要介紹工作，就獨自一人從新北市跑到台中，但工作做了幾天無法適應，身上錢又已用完，她怕家人擔心不敢求助，只好在火車站附近遊蕩，寒流來的時候她就躲進超商休息避寒。

原來，高女家庭並不和樂，父親與母親離婚後再婚，繼母住在新北市但不親，姐姐仍在花蓮老家那邊居住工作。高女沒工作後，雖然天天跟姐姐電話報平安，但卻怕丟臉，不敢告知又失業，只能徘徊在火車站附近。期間靠著好心人買食物供她果腹，讓她十分感動。

▲▼長髮正妹身無分文流落街頭，暖警勸說下才搭火車去花蓮依親。（圖／民眾提供）

▲長髮正妹最後同意接受員警協助，準備前往搭火車。（圖／民眾提供）

2警得知後，認為高女年輕不應該如此墮落，先苦口婆心勸導她，希望她可以盡快回家。高女一開始仍婉拒，表示她會自行回家，最後終於願意讓警方協助，搭警車前往台中火車站，並獲得急難救助火車票，護送她到剪票口，搭著區間車到台北再轉車去花蓮投靠姐姐。員警怕她路上受餓，自掏腰包買食物給她帶上車吃。讓高女備受關懷，對警方的貼心為民服務感謝至極。

警方表示，事後也跟高女聯繫，確實有到花蓮投靠姐姐，這才讓他們放下心中大石。

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