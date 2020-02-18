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北宜車手們注意！「區間測速」路段延到宜蘭交界　加強偵測狂抓改裝車

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▲▼區間測速。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲萬里隧道最先實施區間測速，減少車禍成效卓越。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北警於107年7月在萬里隧道實施區間測速執法；108年接續在北宜公路19k至23.1k實施，迄今各實施路段的違規分別下降95%、99%；但北宜公路其他未偵測路段仍持續發生重大事故！因此警方規劃將偵測路段延伸至新北宜蘭交界，並比照台64線加裝噪音偵測器，希望遏止改裝排氣管噪音之歪風。

▲▼▲台64中和段、新店環河路區間測速正式執法2天抓724件，騎士時速飆130被拍下。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲台64中和段、新店環河路區間測速正式執法2天抓724件，騎士時速飆130被拍下。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，北宜公路沿途九彎十八拐，自2016年至2018年間共計發生交通事故達2003件，且機車違規居多；為減少車禍發生，新北警於去年4月起，從19K 至23.1K建置區間平均速率科技執法設備，儘管效果相當好，但其餘路段仍持續發生重大車禍。

有鑑於科技執法、噪音檢舉的成功，為了更有效減少事故發生率，新北警已著手規劃將偵測路段延伸，於本月12日前完成設置地點的會勘，期望全面防制交通事故，維護用路人安全，並比照台64線加裝噪音偵測器，還給民眾安寧的環境。

▲▼北宜是新北車禍熱區，警方積極延伸科技執法路段，保障用路人安全，期盼全面減少事故發生率。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲北宜公路時不時會發生車禍，新北警方積極延伸科技執法路段，保障用路人安全，期盼全面減少事故發生率。（圖／記者陳雕文翻攝）

經記者調查，台64快速道路中和段、新店環河路「區間測速」從今年元旦加入科技執法後，短短2天就抓到724件超速，為國庫進帳86萬餘元！而嚴重違規情形相較於宣導前分別下降了62.8%及75.7%。此外，台64線也試辦「速度管理以及噪音控制」，今年1月份偵測疑似噪音車共2870輛，移送環境保護局。

▲▼台64、新店「區間測速」。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼台64、新店實施「區間測速」。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼區間測速。（圖／記者陳雕文翻攝）

研究顯示，一人於交通事故中死亡，會損失約1600萬的社會成本；一人受傷損失約120萬，新北市政府警察局強調，執法僅是一個手段，最主要的目的是防制交通事故，守護市民家庭幸福。

新北市政府警察局表示，未來將持續規劃建置並擴增科技執法設備，亦會建議工程單位將科技觀測設備納入工程規劃，期望透過科技執法手段，改善駕駛人用路習慣，要讓新北市的交通改善更有感。

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