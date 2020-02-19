「隨便說說的！」台南一家藥局疑高價賣口罩大發國難財　老闆娘10萬元交保

▲台南1家藥局被控以每片15元高價賣醫療用口罩，涉嫌大發國難財，陳姓老闆娘被檢方諭令10萬元交保。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區1家藥局傳出醫療用口罩以15元高價賣出，涉嫌大發國難財，台南市消防官、衛生局，會同檢、警、調人員聯合稽查，並進行搜索，雖未搜查到囤積口罩，陳姓老闆娘經配合前往台南地檢署接受檢察官調查，19日晚上10時被檢察官依認有犯罪嫌疑，然無聲請羈押必要，諭令陳女10萬元交保候傳。

台南市政府接獲媒體報導檢舉，指台南市南區1家藥局無視政府規定而「暗槓口罩」，自稱從政府徵收的口罩工廠中「拿到多出來的貨」，而且單片成本約2元，市價5元的醫療用口罩，竟以15元高價賣出，該藥局老闆娘還宣稱：「我還欠3個人各50萬口罩。只有我們家有口罩啊。」台南市長黃偉哲獲悉十分重視，馬上指示消保官會同衛生局及警察局聯合稽查該藥局，絕不允許有大發國難財情事發生。

台南市消保官楊璿圓、台南市衛生局、警察局、市調處等單位19日上午8時多前往藥局聯合稽查，初步調查藥局現場並無囤積醫療用口罩，只有健保配給的200片口罩，老闆娘陳姓女藥師否認有囤積醫用口罩，高價販售情況，並大聲喊冤辯解指出，她根本沒有口罩，是隨便說說而已，她賣的都是健保實名制的口罩。

針對市府蒐證指出：「陳姓老闆娘表示，自己因與屏東工廠老闆娘關係要好，才能有充足貨源，一次至少能供應數十萬至百萬個醫療口罩，就連台商、警察、海關都上門團購」，陳女表示，她是指4月30日以後，政府解除口罩管制後，就可以販賣，訂單也要她拿到口罩才能出貨，否則也無法供貨。對於相關指控陳女全部否認，並自稱自己說話比較浮誇，她是隨便說說而已。

由於消防官及衛生局只有行政調查權沒有搜索權，無法釐清相關案情，即通報台南地檢署指揮偵辦，檢察官指揮檢察事務官於上午11時左右持「傳票」到場，除向陳女說明案由，並請陳女協助配合調查。

在檢警調人員溝通說明下，陳女表示願意配合調查，同意檢警調針對1樓藥局賣場及2樓住處進行搜索，但到中午12時左右，檢警調並未搜查到口罩等不法物證。

檢警調查扣藥局進貨單據初步清查，藥局對口罩之進口每次2至80盒不等，且最後1次進貨醫療用口罩係在今年1月23日，共向高雄2家醫療器材行進貨藍色及紅色醫療用口罩各40盒，總計80盒，而後在2月初雖有進口罩，但並非醫療用口罩，而是一般口罩，以該藥局進貨單來看，口罩數量並無明顯異常情況，且政府係在1月底才徵收管控醫療用口罩，從藥局進貨資料初步研判，並無明顯可疑之處。

但對於藥局銷貨記錄，陳女並無提供電腦檔案或書面資料，無從判定陳女是否以15元高價賣口罩等哄抬口罩價格之行為。

對於檢警調詢問陳女所謂「這些口罩是來自屏東，政府徵收人員在廠門口把守，她則直接殺到董娘家搬貨」及「拿1整盒醫療口罩販賣」等指控情事，陳女都矢口否認有此事。惟從查扣之進貨資料，該藥局口罩進貨對象亦無屏東的廠商。

由於現場並無查獲口罩囤積，藥局所查扣口罩進貨資料亦無發現明顯可疑違法之處，檢察事務官則依檢察官指示，請陳女前往台南地檢署協助釐清相關案情，在陳女同意下，由市警六分局出動警車載陳女於中午12時45分許，前往台南地檢署協助調查。

台南地檢署指出，19日南檢得悉位於台南市南區某藥局疑似哄抬及囤積口罩乙情，即由南檢民生專組黃齡慧檢察官指揮法務部調查局台南市調查處、台南市警六分局人員前往該藥局進行搜索，現場並未發現大量口罩囤積，惟扣得口罩之進銷貨憑證扣案，並將陳姓負責人帶回台南地檢署偵訊，進一步追查口罩來源與去向，及是否有違反刑法251條及傳染病防治法第61條，意圖哄抬口罩價格而囤積之情事。檢察官偵訊後於晚上10左右，認陳女有犯罪嫌疑，然無聲請羈押必要，諭令10萬元交保候傳。