日本前首相贈送「100萬片口罩到中國」助防疫　網友氣炸！

▲日本前首相鳩山由紀夫贈送中國100萬片口罩。（圖／達志影像／美聯社）
記者吳美依／綜合報導
新冠肺炎疫情爆發，日本目前一共620起病例，郵輪鑽石公主號上542人感染，本土78例確診。日本前首相鳩山由紀夫16日表示，他身為中日友好繼承發展會的代表，在企業支持之下，向中國捐贈100萬片口罩，並強調此舉不會影響國內口罩的銷售與流通。但是，此消息一出引發日本網友憤怒批評，有人貼出空蕩蕩的貨架照片表示，老百姓根本很難買到口罩。
私は日中友好継承発展会という団体の代表として、ある企業の応援をいただき、中国の対外友好協会に百万個のマスクを送ることができた。中国の人口からすれば微々たるものだが、有効に活用されることを期待したい。なお、この結果日本のマスクの流通に影響が出ることはないのでご安心下さい。— 鳩山由紀夫 (@hatoyamayukio) February 16, 2020
日本前首相16日在推特上發文表示，他身為中日友好繼承發展會的代表，在一間企業的支持之下，將100萬片口罩贈與中國，雖然對於中國龐大的人口數而言幫助微薄，但仍期待資源可以獲得有效利用。他最後強調，此舉不會影響國內的口罩流通。
此消息一出，引發熱議。許多網友紛紛貼出貨架上空蕩蕩的照片，表示口罩非常缺貨，並紛紛留言，「即使在鄉下都買不到口罩」、「日本根本已經沒有口罩了，還寄到中國？」、「您應該優先考慮自己的國家，不是嗎？」、「那麼您如何看待日本口罩缺貨的現狀？」也有人質疑鳩山是如何取得口罩。
一些網友憤怒批評鳩山無法體會公眾的感受，「到底在搞什麼！移除前首相的頭銜！」、「是嗎？日本國內有口罩嗎？您在說哪個國家呀？」、「那麼請回去中國吧。」、「做些對日本人有利的事情吧。」