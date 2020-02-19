川普大讚習近平「防疫領導能力」　白宮官員：擔心中國反彈拒合作

▲美國總統川普與中國國家主席習近平2019年6月在G20峰會上見面。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

新冠病毒疫情擴散，國際輿論批評中國防疫動作遲緩、資訊不夠透明。但是，美國總統川普數次稱讚中國國家主席習近平的領導能力，引發華府官員與顧問的不安。白宮幕僚透露，川普曾解釋，如果採取強硬立場，可能會導致中方反彈並拒絕與美國合作。

川普數度稱讚習近平處理疫情的領導能力與紀律。他上周向幕僚說道，「我2天前和習主席進行了一次長談，他非常有信心，他認為，如我曾提到的，4月或者4月以前，一般而言高溫會殺死這種病毒。所以這會是一件好事。但我們國家狀況很好。」

據了解，川普對於疫情評論溫和、稱讚習近平，已引發政府內部的不滿。華府官員、顧問與國會議員質疑中國防疫工作的透明度與配合度，主張白宮應採取強硬立場。

《華盛頓郵報》引述幾名白宮高級官員的話指出，川普說明，對於北京採取強硬立場可能導致反彈，因為習近平「完全」控制政府，如果說出任何關於中國的壞話，他們將不會與美國合作。幕僚們指出，總統考量到金融市場、經濟表現與中國貿易協商對於連任之路有著關鍵影響，因此在這次疫情期間對北京採取友善態度。

報導中指出，疫情也可能加劇已存在的分裂與衝突。《金融時報》專欄作家福羅奧（Rana Foroohar）認為，疫情將會成為中國「脫鉤」的轉捩點，「對於中國採取觀望態度的企業也許會開始將供應鏈轉移到其他地方，與此同時，在掌控疫情方面感到無助的中國人將會有更多理由埋頭苦幹，建立他們自己生態系統科技。」

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