日本將展開「HIV藥物臨床試驗」治療新冠肺炎　官員證實

▲日本內閣官房長官菅義偉證實，政府計畫進行HIV藥物臨床試驗。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎疫情擴散全球，日本內閣官房長官菅義偉（Yoshihide Suga）於18日證實，日本政府正在著手準備愛滋病毒（HIV）的藥物試驗，試圖用以治療新冠病毒患者。此外，郵輪鑽石公主號仍停靠橫濱港，但隔離明（19）日到期，船上人員的撤退計畫也正進行當中，預計19日至21日實施。

根據《路透社》報導，日本內閣官房長官菅義偉18日在記者會上表示，「我們正在準備展開臨床試驗，使用HIV藥物治療新冠病毒。」但他不願透露新藥物將需要花費多久時間才可獲得批准。

據了解，先前曾傳出病患使用HIV藥物與療法之後，顯著好轉的案例。一名泰國醫師將流感與愛滋病藥物結合在一起，有效改善重症患者症狀。日本政府如今也展開相關試驗，但目前仍沒有任何一種治療方法被證明100％有效。

鑽石公主號目前確診累計454例，今（18）日仍停靠橫濱港。日本厚生勞動大臣加藤勝信（Katsunobu Kato）表示，政府已針對所有乘客進行採樣，篩檢結果呈現陰性的人員19日開始下船，撤離作業預計21日結束，但人員下船以後仍需維持數日的電話追蹤。他也提到，境內確診病例之中，一共23名重症患者，其中20人是郵輪鑽石公主號的乘客，3人位在日本本土。

此日本外務大臣茂木敏史18日也提到，從郵輪威士特丹號（MS Westerdam）下船的4位公民並未感染新冠病毒，凌晨已抵達成田國際機場，之後也會在國內重新接受健康檢查。

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