鑽石公主號香港20日包機「陸客一起接回」　港網友一看「懂了」：原來！

▲鑽石公主號是中國之外最多確診的地方。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

「鑽石公主」號遊輪上至今已累計542人確診新冠肺炎（COVID-19），船上旅客19日隔離期結束後，已陸續下船。香港也將派出包機接人。中國駐日使館今（19）日宣布，遊輪上大陸旅客也將隨香港人一同搭機撤離至香港。

根據「中國駐日大使館」官網公告，2月19日起，「鑽石公主」號乘客開始分批下船。在中央政府的統籌下，經中國駐日本大使館、外交部駐香港公署、香港特別行政區政府有關部門緊密協調，特區政府將派包機撤離中國乘客前往香港。香港首架包機將於2月20日淩晨1時45分從東京羽田機場起飛。

據「香港01」報導，鑽石公主號上面有2名大陸人確診，44名香港人確診。駐日使館將在19日傍晚6時許開始，與港府官員一起將船上旅客接下，搭乘包機返回香港，後續還將安排包機，接滯留「鑽石公主」號上的其餘中國乘客回家。

▲林鄭月娥。（圖／達志／美聯社）

香港特首林鄭月娥日前也寫信給300多位香港滯留者，特區政府已安排兩班每架有438個座位的包機可在2月19日晚上接載大家返港，但由於船上人數眾多，能否如期成行仍須日本當局的全面配合，特區政府正透過我國駐日大使館極力爭取。

「鑽石公主號」遊輪上的香港乘客，由專機接回後，會直接由專車送往隔離所進行14天強制隔離隔離。位於火炭駿洋邨的隔離房間已「準備就緒」，中心有醫護和執法人員 24 小時駐守；接受檢疫人士出入均由專車接送，絕不容許擅自離開。

香港網友得知後，都氣憤留言，「原來又是為了大陸人包機」、「原來是去救大陸人，順便借香港人過橋」、「所以政府那麼緊張，裡面分分鐘有大陸高官」、「主要任務救大陸人，支線任務救香港人，感謝黨」、「香港市民買單，包機接病毒來香港」。

▲鑽石公主號上「中國同胞」將一同撤離到香港。（圖／翻攝自中國駐日使館官網）

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