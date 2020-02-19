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利比亞首都港口遭砲擊釀3死「險炸油輪」　政府宣布中止停火談判

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▲利比亞,的黎波里,港口,民族團結政府,利比亞國民軍。（圖／路透）

▲利比亞首都的黎波里（Tripoli）的港口18日遭到砲擊。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

利比亞首都的黎波里（Tripoli）的港口18日遭「利比亞國民軍」砲轟，釀成3死5傷，險些擊中油輪。獲國際承認的「民族團結政府」稍後宣布，暫停目前正在進行的停火談判，並將在適當時間點採取「堅定回應」，「如果沒有永久停火，保證流離失所的人回到家園，確保首都與其他城市的安全，那麼協商就沒有意義。」

綜合《路透社》、《半島電視台》報導，的黎波里港口18日遭砲擊，導致3人死亡5人受傷。此外，其中一枚導彈擊中的地方距離「高度爆炸性油輪」只有幾公尺。國民軍承認發動攻擊，先稱攻擊一艘載著武器的土耳其船艦，稍後又改口表示擊中火藥庫。

利比亞國家石油公司（NOC）證實，一艘「高度爆炸性的油輪」差點被擊中，已緊急疏散港口的所有油罐車。主席薩納拉（Mustafa Sanalla）說，這場攻擊「可能導致人道主義與環境的災難，這座城市沒有可使用的燃料儲存設備……後果將會立即發生，醫院、學校、發電廠與其他重要服務將會立刻中斷。」據了解，受攻擊港口是首都重要門戶，進口食物、小麥、燃料與其他重要物資。

▲利比亞總理薩拉傑（Fayez Serraj）領導民族團結政府 （GNA），他在記者會上證實首都港口遭砲擊。（圖／路透）

▲利比亞總理薩拉傑（Fayez Serraj）在記者會上證實首都港口遭砲擊。（圖／路透）

政府稍後宣布中止停火談判，並將在適當時間點採取「堅定回應」，「如果沒有永久停火，保證流離失所的人回到家園，確保首都與其他城市的安全，那麼協商就沒有意義。」

政府與國民軍代表18日在聯合國日內瓦總部舉行第二輪間接停火談判，據聯合國駐利比亞大使薩拉梅（Ghassan Salamé）敘述，雙方拒絕坐在同一間房內展開對話。他提到，國民軍的部落盟友已提出解除東部港口封鎖的條件，但內容相當籠統，必須經過更多聯合國領導的會談才能確定具體事項。

▲率領利比亞國民軍（LNA）的中將哈夫塔（Khalifa Haftar）。（圖／達志影像／美聯社）

▲率領利比亞國民軍（LNA）的中將哈夫塔（Khalifa Haftar）。（圖／達志影像／美聯社）

利比亞內戰近1年，導致15萬人流離失所。首都的黎波里的「民族團結政府 」（GNA）由總理薩拉傑領導（Fayez Serraj），獲國際承認。中將哈夫塔（Khalifa Haftar）帶領的利比亞國民軍以圖卜魯格（Tobruk）為據點，控制東部大部分地區，受到俄國、埃及、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與約旦支持。

雙方背後的支持勢力與西方列強1月曾在柏林舉行和平峰會，一度達成共識，內戰雙方也參與聯合國主持的停火談判，但目前情勢仍未獲改善。

►馬克宏指控土耳其「軍艦開到利比亞」　違反柏林峰會停火協議

►利比亞內戰　各國一致期盼「永久性停火」維護武器禁運

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 

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