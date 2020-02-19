川普：國安問題不應該被當作「不讓中國購買美國噴射機的理由」

▲川普認為國安不應成為外銷藉口。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他反對華府可能禁止美國企業販售噴射發動機和其他零件給中國航空工業的提案。川普還說，不應該以國家安全名義，限制其他國家購買美國產品。

路透社和多間媒體在上週末報導，基於國家安全考量，華府正考慮是否要禁止美國奇異公司（General Electric）繼續將噴射發動機賣給中國。

川普今天則表示，國家安全疑慮不應被當成理由，而讓外國難以購買美國產品。

川普在離開馬里蘭州安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）並準備前往加州之前告訴記者：「我們不會假借國家安全名義犧牲美國企業，必須真有國家安全疑慮才行。」

他還說，自己希望美國企業能獲准做生意，因為這跟國家安全無關，所以他們會捨棄這項提案。

川普也在推特（Twitter）發文說：「我希望中國購買我們的噴射發動機，（我們的噴射發動機）是全世界最好的。我想把跟美國做生意變成一件易事。」

川普還說：「所以，國家安全非常重要。我對（中國電信大廠）華為的態度一直都很強硬，但這不代表我們必須對每個做事的人都抱持強硬態度。」

去年5月華府以國家安全為由，將華為列入貿易黑名單。美國也持續說服盟邦排除華為參與5G網路建設，因為華為的設備可能被北京當局用來蒐集情報。但華為一再否認這些指控。