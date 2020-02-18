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留存吉安的美！「繽紛吉安」照片徵選　不限件數獲選就有獎金

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▲花蓮吉安洄瀾橋美景。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

花蓮吉安洄瀾橋美景。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「抓住剎那永恆的瞬間，勝過萬語千言！」吉安鄉公所舉辦2020年度活動「繽紛吉安 相片徵件」攝影比賽，祭出總獎金13萬元，分六大主題收件，鄉長游淑貞邀請全國民眾依月份探索繽紛吉安，活動詳情請洽「吉安好客藝術村」粉絲專頁。

吉安鄉不僅被知名雜誌評選為最適合退休人員居住的桃花源，更於2020年榮獲觀光局台灣經典小鎮及山城小鎮殊榮，鄉公所展創意首次舉辦攝影比賽，藉由照片推廣，讓更多人認識多元的吉安。

游淑貞表示，吉安鄉具族群融合多元文化特色，兼具城市與田園風貌，完善的自行車步道及提升免疫力的森林步道，親近山海只要五分鐘的車程，豐富好客的人情味、日夜精彩的吉安熱情與山盟海誓的感動溫度，記錄下吉安之美將在地觀光透過美學角度、多元參與及人文行銷的方式，來說出吉安鄉的故事。

▲花蓮吉安洄瀾橋美景。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

吉安鄉長游淑貞率領吉安鄉公所內聘委員一同評選。

無論手機、相機拍攝皆可投稿，每人不限投稿件數，只要獲選就有獎金。吉安鄉公所文化暨觀光所指出，活動自108年11月起跑，至109年10月31日，攝影比賽徵件為期一整年，共分六大主題收件，「吉安‧好客」、「吉安‧痕跡」、「吉安‧慢行」、「吉安‧人情」、「吉安‧光影」、「吉安‧豐收」，每個主題評選20張優秀作品給予獎金新台幣1千元，年底將再從120張主題優秀作品中，評選年度大獎1名頒發獎狀及獎金新台幣1萬元，第一期徵選由吉安鄉長游淑貞率領吉安鄉公所內聘委員一同評選，從一百多張投稿作品中，選出14張優秀精采的作品，完美演繹吉安好客之美。

活動詳細辦法及簡章下載請至吉安好客藝術村粉絲專頁（https://www.facebook.com/JianHakka/）。

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