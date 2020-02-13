拍下2鼠兄弟「出拳打架」瞬間！他深夜趴倫敦地鐵站7天　奪攝影票選獎

▲照片中2隻老鼠正在為爭奪地鐵站內的麵包屑大打出手。（圖／翻攝自Natural History Museum網站）

記者曾羿翔／綜合報導

深夜地鐵站出沒的老鼠總是不受民眾樂見，但英國25歲年輕攝影師羅利（Sam Rowley）試圖透過鏡頭改變這種想法，成功捕捉到兩隻老鼠出手打架的逗趣瞬間。值得一提的是，照片從超過48000張的照片中被挑選出來，還獲得倫敦自然歷史博物館的野生動物攝影票選獎。

綜合外媒報導，羅利所拍攝的照片名為「車站爭吵」（Station squabble），畫面中的特徵是2隻老鼠正在為爭奪地鐵站內的麵包屑大打出手，最後獲得高達2萬8000張票，奪下民眾票選獎。

羅利本人表示，他承認自己躺在倫敦中央車站的地板上時，路人看到都會露出有奇怪的表情，但整個過程都很友善，他花了大約一周的時間，選擇晚上的時間守在地鐵站月台，然後一直待到凌晨，趴著才捕捉到這張照片。

喜愛拍攝野生動物的羅利還說，世界上大多數人居住在市區與城市中，照片必須要能述說人們與野生動物間的關係與故事，能獲得這個獎項他感到相當榮幸，「能以這張和我日常生活如此貼近的照片奪獎。」

自然歷史博物館館長迪克森（Michael Dixon）對此表示，照片中爭吵的老鼠形象，讓大眾對「野生動物如何生活在人類主導的環境中」有了讓人著迷的想像，「這張照還提醒我們，2隻老鼠的行為和我們的日常生活有關，在人類使用的交通運輸工具，搶奪掉落的食物。」