睽違8年！國家級「臺灣工藝之家」開始徵選　新北申請收件至3/16止

▲ 德國麥森瓷器大廠首位駐廠華人，台灣陶瓷工藝大師許朝宗。（圖／新北市文化局提供）

記者郭世賢／新北報導

「臺灣工藝之家」是國立臺灣工藝研究發展中心設置的工藝師認證機制，代表國家級工藝領域的極高榮譽，睽違8年暫停設置以後，2020年再啟徵選，徵選評審分為地方縣市初審、該中心複、決審三階段，申請人應向工作室所在地縣市政府提出申請，新北市受理申請期限自即日起至3月16日止，歡迎新北市工藝師踴躍提出。

「臺灣工藝之家」旨在通過建立傑出工藝家認證機制，整合觀光旅遊資源，發展臺灣工藝的創作及參觀體驗環境。獲得認證者，除了頒發證書和銜牌外，工藝中心還將協助打造個人品牌，媒合銷售通路及平臺，參與國內外各大展覽等，打開工藝師個人及作品的知名度，並結盟合作不同領域的工藝之家，拓展工藝創作的可能性，配合文化觀光旅遊資源的串連，兼顧藝術提升及市場開發兩層實益。

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▲▼「臺灣工藝之家」許朝宗大師陶藝，傳承工藝之顛文化。（圖／記者郭世賢攝、新北市文化局提供）

文化局指出，「臺灣工藝之家」自2004年至2012年歷經五屆評選，全國計有145處工藝之家獲授證並正式掛牌，其中，新北市有10位包括段安國、黃忠山、蘇為忠、廖天照、陳逢顯、許朝宗、施宣宇、吳明儀、谷源滔及王錫坤等優秀工藝師獲此殊榮。

許朝宗的鶯歌吉洲窯陶瓷博物館陳列其40年來創作的精品，讓民眾一覽陶瓷之美。王錫坤則是新莊知名「响仁和鼓藝工坊」老師傅，除了精湛製鼓工藝外，也開放民眾預約參觀，提升民眾對工藝的認識。這些工藝之家們增進了民眾體驗的可及性，也讓工藝藝術進一步生活化。

文化局表示，此次「臺灣工藝之家」徵選，新北市初審收件自即日起至3月16日止，歡迎具中華民國國籍，工作室設於新北市，專職從事工藝創作達15年以上的優秀工藝師提出申請，相關資訊及申請文件請至新北市文化局網站查詢下載，或電洽：02-2950-9750轉111。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▲▼ 王錫坤是新莊知名「响仁和鼓藝工坊」老師傅。（圖／新北市文化局提供）