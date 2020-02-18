北市動員千名防災士　「手機定位+稽查隊」防堵居家檢疫趴趴走

▲黃珊珊回應疫情。（資料照／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，北市防疫強度持續升級。北市副市長黃珊珊18日受訪表示，已動員1千名防災士進行社區防疫，另針對居家檢疫者，以手機定位監控，並組成稽查隊，固定巡輪。

針對社區感染因應，黃珊珊說，社區感染是遲早的事，只是什麼時候來，北市平常培養在社區中的「防災士」，是有拿到相關訓練證照，有很多里幹事、社區居民都是，因此衛生局先做了動員，另針對需要的相關配備或物資，或是他自己本身每區都有應變計畫，開始去演練。

至於北市又再度開罰8位居家檢疫者，黃珊珊說，趴趴走的原因，「應該是被發現的多啦」，大家可能真的比較隨意，現在每個人都有手機定位，中央有一些已經開始設定，居家檢疫的人用手機定位，可以抓到他，抓到的變多了，那是因為開始有監控到，之前沒辦法監控到。

黃珊珊說明，本來北市資訊局要去研擬手機定位，但民政局回覆說疾管署陸續設定居家檢疫自有的手機定位，他們做了就不用另外寫一個APP。此外，黃珊珊說，民政局想出辦法，除了每天打兩次電話，還要再辦一次無預警抽查，要組成稽查隊，固定巡輪，所以會發現數量增加了。

對於市長柯市長稱不排除使用電子手銬，新北市長侯友宜則說不希望把他們當犯人，黃珊珊解釋，柯是說如何用科學方法讓他不違規，電子手銬好像很可怕，但過去獨居老人都會戴個手環，只是大家覺得戴手銬、手環，好像限制人身自由，所以要用手機定位，總是要用些方法，「沒人要把他們當犯人」，但居家檢疫是重要的。

新北市將設立關懷中心，外界關心北市防疫能量是否充足，黃珊珊說，這就是將來空間或承擔的能量到底夠不夠，新北市人口比北市還多，相信他們能量較大，北市雖然沒有成立關懷中心，但動員了1千位防災士，不只處理居家檢疫，還要做社區防疫，如果居家檢疫用盡了公務系統能量，就沒有時間、力量去做其他社區防疫，所以這部分希望用科技化取代，否則人力每天在盯這些人，不守規矩的就那幾個，2千多人當中8個人其實沒有很多，「用所有台北市的力量對付這些人，我覺得也不是」。

黃珊珊強調，「現在是要減輕防疫人員的負擔，增加各種方法的幫忙」，包括防疫計程車、防疫旅館，減少民政人員疲於奔命，否則將來很多地區回來的人可能都有居家檢疫，屆時爆量到可能無法承擔。至於防疫計程車，黃珊珊說，明天希望有具體方案，費率跟一般計程車一樣，會跟某些車隊特定幾部車這樣的方式來處理。

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