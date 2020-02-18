疫情衝擊觀光！射箭賽提振玉里商機　募款發消費券回饋選手

▲▼不受新冠肺炎疫情影響，全國青年盃射箭錦標賽確定3月在花蓮玉里熱烈登場。（圖／縣員王燕美提供資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠肺炎疫情延燒，但是全國青年盃射箭錦標賽已確定3月在花蓮玉里熱烈登場，花蓮議員王燕美為感謝賽事為地方帶來的經濟效益及可能提升花蓮參賽團隊的成績，發起募款再回饋給來參賽者每人100元的消費券。

受武漢肺炎疫情影響，以觀光為主的花蓮受創嚴重。3月10日至3月25日全國青年盃射箭錦標賽將在玉里舉行，15天的賽事，選手與隨隊教練及裁判等約1200人，此項全國性賽事預計將帶給玉里鎮很大的商機，全玉里鎮都相當期待及興奮。

由無黨籍縣議員王燕美創辦的花蓮縣秀姑巒溪文化藝術基金會日前發起募款，將募款所得再發給來參加的人，每人新台幣100元的消費券，僅限在玉里鎮消費使用，希望在觀光的寒冬為玉里帶動商機，也感謝來自全國的參賽選手。

王燕美18日受訪表示，今年是全國青年盃射箭錦標賽第5度在花蓮玉里鎮舉辦，估計包括選手、教練、裁判及家屬約有1200人到訪，15天的賽程估計會在玉里鎮消費金額達數百萬元。在新冠肺炎疫情衝擊下，賽事為玉里帶來的商機堪稱及時雨。

王燕美強調，募款目標12萬元，目前已募得8萬元，每一筆捐款都有收據，也會公布捐贈明細，發放的消費券也叫感恩券，感謝遠道而來的選手、教練及家屬等。

▲花蓮議員王燕美為感謝賽事為地方帶來的經濟效益，發起募款回饋消費券給來參賽選手。

由中華射箭協會主辦的全國青年盃射箭錦標賽東區決賽，這幾年由玉里國中承辦都到玉里永昌分校舉辦，去年則在卓溪多功能運動園區辦理，射箭錦標賽每年會有一千多位選手、教練及眷屬到玉里，對南區觀光產業帶來不少收益之外，花蓮射箭選手也不用舟車勞頓到外縣市奔波參賽，在天時地利人和下，花蓮射箭選手能發揮實力，提升成績。

今年全國青年盃射箭錦標賽東區決賽仍由玉里國中承辦，在玉里永昌分校舉辦，三月十日到十三日為國中組，三月十四日到十七日為國小組，三月十八日到廿一日為高中組複合弓，三月廿二日到廿五日為大專及公開組，玉里國中歡迎南區民眾屆時到場觀賞並為花蓮射箭選手加油打氣。

►腦公！你不可以賴帳喔