　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗全國斷網「仍擋不了示威」！51死上百傷　川普：伊朗麻煩大了

▲▼伊朗示威民眾走上街頭。（圖／路透）

▲伊朗示威民眾走上街頭。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

伊朗全國性示威抗爭9日進入第13天，當局實施全面性網路封鎖作為鎮壓，幾乎讓整個國家與外界斷絕聯繫，同時加大威脅力道準備嚴懲示威民眾，然而反政府抗議活動仍在持續升級。根據伊朗人權組織統計，至少有51名抗議者喪生，其中包括9名兒童，另有數百人受傷。與此同時，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）誓言，面對抗議當局決不退縮。

根據《衛報》報導，這場示威從2025年12月28日因貨幣大幅貶值而起，迅速演變為要求政治改革、終結現政權的運動。而這起在伊朗全國各地城鎮發起的抗議活動，也開始對政權的權威構成威脅。

網路全面封鎖 杜拜航班取消

根據《路透社》報導，伊朗當局封鎖全國的網路連線，試圖藉此遏制示威活動，嚴重限制資訊流通，此舉也導致國際電話無法撥入伊朗，至少17個杜拜往返伊朗的航班被迫取消。經《路透社》查證的影片顯示，多個城市的建築物與車輛陷入火海。儘管局勢動盪，伊朗外長阿拉格奇仍表示，外國軍事干預的可能性「非常低」，並透露阿曼外交部長將於週六訪問德黑蘭。

▲▼伊朗最高領袖哈米尼批准年度大赦的提議。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗最高領袖哈米尼稱示威民眾是「破壞者」。（圖／達志影像／美聯社）

最高領袖首度回應稱示威者為破壞分子

伊朗最高領袖哈米尼在示威開始後首度發表談話，將抗議者形容為「破壞者」和「搞破壞的人」，指控他們為外國勢力工作。哈米尼說，示威者「毀掉自己的街道，只是為了讓另一個國家的總統高興」，暗指川普曾表示願意援助伊朗人民。川普則在接受《福斯新聞》訪問時暗示，哈米尼正準備逃離伊朗，「他在找地方躲，情況變得非常糟」。

川普稱伊朗陷入大麻煩

美國總統川普 9日在華盛頓記者會上表示，伊朗正面臨越來越大的壓力，「伊朗陷入大麻煩了」。他指出，伊朗人民正在奪回某些城市的控制權，「這些城市在幾周前根本沒人認為有可能發生這種事」。

川普警告，如果伊朗政府採取大規模暴力行動，美國將強力反擊，「我們會狠狠打擊他們的痛處，不是派地面部隊，而是給予非常強硬的打擊」，當然，他希望不需要採取此類行動。他在9日晚間透過社群媒體向伊朗領導人喊話，「你們最好別開槍，因為我們也會開槍」。

德英法罕見聯合聲明譴責暴力

在示威進入第13天之際，法國、英國與德國領導人發表首份關於伊朗局勢的聯合聲明。聲明中表達對伊朗安全部隊暴力行為的深切關注，強烈譴責殺害示威者的行為，呼籲伊朗當局保持克制、停止暴力，並尊重人民的基本權利，允許民眾自由表達與和平集會而不必擔心報復。

德黑蘭爆發大規模示威 抗議者焚燒國營電視台

伊朗8日的示威規模達到2022至2023年馬赫莎·阿米尼事件以來最大。經《法新社》查證的影片顯示，德黑蘭薩達塔巴德區民眾敲打鍋碗瓢盆，高喊「哈米尼去死」等反政府口號。抗議影片更顯示，數千人走上德黑蘭街頭，焚燒國營廣播公司的建築物，並高舉1979年革命前的伊朗國旗。

伊朗司法首長揚言嚴懲 人權組織憂心

伊朗司法首長莫赫塞尼-埃傑伊宣稱，對示威者的處置將「果斷、從重，且不會有任何法律寬容」。位於挪威的伊朗人權組織更新數據指出，安全部隊已造成至少51名抗議者死亡，包括9名兒童，數百人受傷。美國的人權活動人士新聞社則統計至少50人在暴力衝突中喪生，超過2270人遭到拘留。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
535 2 6904 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
富邦震驚　洪一中急道歉：真拍謝！
台女在日本被捕！　涉嫌洩露「半導體公司機密」
台鋼違反228接觸布坎南？蔡其昌：聯盟將啟動調查
陳昭姿卸任台灣「恐丟IPAC資格」 范雲：盼不管哪位民眾黨主
改有效期限！9千片「過期2年豬排」吃下肚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美逮馬杜洛「兩岸都學到一課」　經濟學人：斬首行動成關鍵

55歲台女在日本被捕！　涉嫌洩露「半導體公司機密」

遭15男「扒光衣服」猥褻！25歲女淪哈瑪斯性奴　淚訴471天煉獄

2025年海洋「已吸熱爆表！」　專家警告：災難將一波接一波

32歲男浮潛失蹤「疑尋獲遺體」　家屬急從台灣趕赴澳洲

菲律賓宿霧垃圾山倒塌！3人死亡、36名員工失蹤　疑地震暴雨釀禍

伊朗全國斷網「仍擋不了示威」！51死上百傷　川普：伊朗麻煩大了

美逮捕馬杜洛「威脅全球小國」！　李顯龍罕見示警

誓言強奪格陵蘭！川普喊「不管他們願不願意」：絕對無法讓給中俄

南韓嚴重車禍！貨車「衝破護欄」墜橋、30輛車追撞　4人當場慘死

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

辛柏毅仍失聯！海巡署搜救畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

不甩國際法！川普大談習近平　：他不敢在我任內「攻擊台灣」

證實主動邀約王世堅 　韓國瑜曝原因：造成他困擾我很不好意思

美逮馬杜洛「兩岸都學到一課」　經濟學人：斬首行動成關鍵

55歲台女在日本被捕！　涉嫌洩露「半導體公司機密」

遭15男「扒光衣服」猥褻！25歲女淪哈瑪斯性奴　淚訴471天煉獄

2025年海洋「已吸熱爆表！」　專家警告：災難將一波接一波

32歲男浮潛失蹤「疑尋獲遺體」　家屬急從台灣趕赴澳洲

菲律賓宿霧垃圾山倒塌！3人死亡、36名員工失蹤　疑地震暴雨釀禍

伊朗全國斷網「仍擋不了示威」！51死上百傷　川普：伊朗麻煩大了

美逮捕馬杜洛「威脅全球小國」！　李顯龍罕見示警

誓言強奪格陵蘭！川普喊「不管他們願不願意」：絕對無法讓給中俄

南韓嚴重車禍！貨車「衝破護欄」墜橋、30輛車追撞　4人當場慘死

美逮馬杜洛「兩岸都學到一課」　經濟學人：斬首行動成關鍵

六都唯一！新北沒免費營養午餐　蘇巧慧找團膳業者溝通：免費只是地板

鄧愷威、黃子鵬婉拒WBC！中華隊依舊「游刃有餘」？蔡其昌一句話穩軍心

洪一中認「一時嘴快」點名布坎南惹議　急道歉：真拍謝！

「巨大胖麻荖」被摩托車卡住　見救星登場秒燦笑迎接

愛愛完「不認郭書瑤是女友」！最渣1關鍵逼哭她：為什麼要跟別人講

穿襪子睡覺「壓血管、悶出腳氣」？醫師破迷思：穿對更好睡

Gogoro阿姨出事了「連3天闖5紅燈」上班族直擊　可罰2萬3400

55歲台女在日本被捕！　涉嫌洩露「半導體公司機密」

象山站不是起點！淡水信義線「消失的R01」曝光　在地人：等了10年

【是有這麼好吃？】兔兔吃香蕉不小心噎到　直接變身小飛兔XD

國際熱門新聞

川普談台海「回答順序」藏貓膩　1段話是關鍵判斷

誓言強奪格陵蘭！川普：不管他們願不願意

遭15男撕光衣服！25歲女淪哈瑪斯性奴

南韓嚴重車禍！貨車墜橋30輛車追撞4人慘死

每人普發315萬　美擬說服格陵蘭人加入美國

高市早苗傳1月將解散眾議院

委國政變　北京逾600億美金債恐收不回

陳志回中國受審！外媒揭北京搶人關鍵

她從1500元翻身「創業年收近3億」

川普關稅案未決　美國最高法院宣布1月14日裁定

美軍加勒比海「再扣押1油輪」

北臉13款羽絨外套爆造假　韓國官方認了

晶片股帶頭衝標普創新高　台積電ADR漲1.77％

李顯龍：美逮捕馬杜洛　威脅全球小國

更多熱門

相關新聞

李顯龍：美逮捕馬杜洛　威脅全球小國

李顯龍：美逮捕馬杜洛　威脅全球小國

美國總統川普強勢逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，並透過經濟脅迫手段，掌控這個石油大國，震撼國際社會。新加坡前總理李顯龍也罕見發表強硬聲明，警告此舉恐怕危及全球小國的生存空間。

誓言強奪格陵蘭！川普：不管他們願不願意

誓言強奪格陵蘭！川普：不管他們願不願意

川普談台海「回答順序」藏貓膩　1段話是關鍵判斷

川普談台海「回答順序」藏貓膩　1段話是關鍵判斷

Grok修圖一件脫衣改「付費限定」

Grok修圖一件脫衣改「付費限定」

還沒試過瘦瘦針　川普：也許我該用

還沒試過瘦瘦針　川普：也許我該用

關鍵字：

北美要聞伊朗示威網路封鎖哈米尼川普國際聲明

讀者迴響

熱門新聞

「乾女兒」陪看房遭脫衣性侵！　台南乾爹老闆狂喊：一次就好

Tinder女約網友家裡看影集　初見被逼性侵

高雄一家四口中毒叫不醒　疑封閉洗熱水澡

一只保溫杯用十幾年！男子鉛中毒1年後病逝

快訊／今晨最低3.9℃　4縣市冷爆不到6度

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

野生蔡依林「臉完全沒遮」吃早午餐！

深思後婉謝WBC徵召　鄧愷威說明抉擇

幼兒園再傳虐童！　二歲兒竟有肛門撕裂傷

台客行李擋電梯　作家揭日本人真正地雷

鄧佳華出獄　簡簡：希望彼此各自安好

台灣超越日韓！正式登頂「最不想生國家」

快訊／莫莉曬證據首發聲！還原詐騙事件始末

最容易「姐弟戀」的三大星座！

妹子搭機車反向跨坐騎士腿上　畫面引眾怒

更多

最夯影音

更多
蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課
宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面