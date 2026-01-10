伊朗全國斷網「仍擋不了示威」！51死上百傷　川普：伊朗麻煩大了

▲伊朗示威民眾走上街頭。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

伊朗全國性示威抗爭9日進入第13天，當局實施全面性網路封鎖作為鎮壓，幾乎讓整個國家與外界斷絕聯繫，同時加大威脅力道準備嚴懲示威民眾，然而反政府抗議活動仍在持續升級。根據伊朗人權組織統計，至少有51名抗議者喪生，其中包括9名兒童，另有數百人受傷。與此同時，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）誓言，面對抗議當局決不退縮。

根據《衛報》報導，這場示威從2025年12月28日因貨幣大幅貶值而起，迅速演變為要求政治改革、終結現政權的運動。而這起在伊朗全國各地城鎮發起的抗議活動，也開始對政權的權威構成威脅。

網路全面封鎖 杜拜航班取消

根據《路透社》報導，伊朗當局封鎖全國的網路連線，試圖藉此遏制示威活動，嚴重限制資訊流通，此舉也導致國際電話無法撥入伊朗，至少17個杜拜往返伊朗的航班被迫取消。經《路透社》查證的影片顯示，多個城市的建築物與車輛陷入火海。儘管局勢動盪，伊朗外長阿拉格奇仍表示，外國軍事干預的可能性「非常低」，並透露阿曼外交部長將於週六訪問德黑蘭。

▲伊朗最高領袖哈米尼稱示威民眾是「破壞者」。（圖／達志影像／美聯社）

最高領袖首度回應稱示威者為破壞分子

伊朗最高領袖哈米尼在示威開始後首度發表談話，將抗議者形容為「破壞者」和「搞破壞的人」，指控他們為外國勢力工作。哈米尼說，示威者「毀掉自己的街道，只是為了讓另一個國家的總統高興」，暗指川普曾表示願意援助伊朗人民。川普則在接受《福斯新聞》訪問時暗示，哈米尼正準備逃離伊朗，「他在找地方躲，情況變得非常糟」。

川普稱伊朗陷入大麻煩

美國總統川普 9日在華盛頓記者會上表示，伊朗正面臨越來越大的壓力，「伊朗陷入大麻煩了」。他指出，伊朗人民正在奪回某些城市的控制權，「這些城市在幾周前根本沒人認為有可能發生這種事」。

川普警告，如果伊朗政府採取大規模暴力行動，美國將強力反擊，「我們會狠狠打擊他們的痛處，不是派地面部隊，而是給予非常強硬的打擊」，當然，他希望不需要採取此類行動。他在9日晚間透過社群媒體向伊朗領導人喊話，「你們最好別開槍，因為我們也會開槍」。

德英法罕見聯合聲明譴責暴力

在示威進入第13天之際，法國、英國與德國領導人發表首份關於伊朗局勢的聯合聲明。聲明中表達對伊朗安全部隊暴力行為的深切關注，強烈譴責殺害示威者的行為，呼籲伊朗當局保持克制、停止暴力，並尊重人民的基本權利，允許民眾自由表達與和平集會而不必擔心報復。

德黑蘭爆發大規模示威 抗議者焚燒國營電視台

伊朗8日的示威規模達到2022至2023年馬赫莎·阿米尼事件以來最大。經《法新社》查證的影片顯示，德黑蘭薩達塔巴德區民眾敲打鍋碗瓢盆，高喊「哈米尼去死」等反政府口號。抗議影片更顯示，數千人走上德黑蘭街頭，焚燒國營廣播公司的建築物，並高舉1979年革命前的伊朗國旗。

伊朗司法首長揚言嚴懲 人權組織憂心

伊朗司法首長莫赫塞尼-埃傑伊宣稱，對示威者的處置將「果斷、從重，且不會有任何法律寬容」。位於挪威的伊朗人權組織更新數據指出，安全部隊已造成至少51名抗議者死亡，包括9名兒童，數百人受傷。美國的人權活動人士新聞社則統計至少50人在暴力衝突中喪生，超過2270人遭到拘留。