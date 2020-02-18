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獨／看246名台商隔離期滿！　滯湖北3歲氣喘兒媽急哭：我們呢？

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▲▼首批武漢包機回台台商安置最後一日，林口檢疫處所。（圖／記者宋良義攝）

▲首批武漢包機回台台商18日隔離期滿，準備回家。（圖／記者宋良義攝）

記者陳政錄／台北—武漢報導

眼見首批武漢台商隔離14天期滿、日本鑽石公主號包機有譜，仍滯留湖北的民眾苦等不到通知，心裡越來越焦急。有位帶著3歲氣喘兒和5歲小孩的媽媽向《ETtoday新聞雲》表示，自己雖然是陸配，但小孩都是台灣籍，不是什麼「小明的故事」，現在卻連有沒有在所謂的「121人優先名單」裡都不知道，只想問一句，「有誰還關心我們呢？」

王姓陸配（化名）目前和小孩，滯留在湖北黃岡市的縣城內。她說，自己嫁到台灣多年，兩個小孩都在台灣出生、拿台灣護照，不只家庭、生活、工作都在台灣，經過這麼多天，「二寶帶的氣喘藥也用完了。」

▲▼武漢肺炎,武漢街景,1月31日武漢市超市情況。（圖／讀者提供）

▲王媽媽表示現在湖北管制嚴格，以她居住的村莊為例，物資採購都需要向村委人員登記，由他們定時採購配送，自己盡量避免出門。圖為封城前幾日武漢的超市情況。（圖／讀者提供）

只是由於娘家地處偏鄉，湖北疫情嚴重、醫療資源通通集中抗疫，她也不敢冒險帶小朋友出村，通過重重關卡到醫院看診，只能祈禱兩岸政府趕快幫她回家，「如果氣喘病因天氣冷發作了，我真的不知道該怎麼辦。」

她向記者表示，自己原本在2月5日，大陸安排第二批返台包機名單上，一大早接到通知後，就急忙帶孩子大包小包，搭上台辦派遣的車輛，趕往高速公路會合，轉搭大巴士前往機場，不料半路收到取消的訊息。

包機取消後，她持續向台辦方面聯繫，收到陸方已經整理出979人名單交給台灣，也願意安排陸籍航空包機送回的消息，但遲遲未有確切時間點公告；她在台灣的親人，也打了好多通電話給海基會，並如實填報自己和兩個小孩的訊息，只是現在不只包機時間未果，對於台灣指揮中心稱，已提出所謂「121人優先名單」給陸方，她也不知道自己的小孩，是否符合年幼、慢性病等前提，有被列在名單上，詢問海基會也無正面回應。

▲滯留湖北台灣人及陸配的家屬。（圖／ETtoday新聞雲直播）

▲滯留湖北台灣人及陸配的家屬日前出面請願，希望讓親人回家。（圖／ETtoday新聞雲直播）

王小姐坦言，「政治什麼的我不懂」，但看著感染風險也相當大的鑽石公主號包機有譜，滯留湖北的民眾仍受政治因素影響，或被外界攻擊污名化，讓她感嘆，「誰來在乎我們真正想回家的需求」，更表示國際間撤離都是全部帶走，為什麼台灣還要分先後。她說，若是因為防疫資源有限，無法容納那麼多人的隔離需求，「也請提出一個時間表，不是讓大家漫無目的地等，很擔心拖著拖著，就沒下文了。」

至於近日媒體報導，台商圈有人傳出以「散客」方式回台提議，她說，這個想法第一時間被已經被湖北台辦打槍了。因為封省下，要把在湖北的台灣人帶到上海、北京等地，涉及中央權限，「我自己也覺得，這樣防疫風險太高，對同班機的人也不公平。」

首批武漢247名台商包機返台名單報出爭議後，《ETtoday新聞雲》日前獨家掌握，有多位原先依照陸方安排，計畫搭上2月5日第二台包機的陸配，被台辦告知，接下來可能無法搭機，王姓陸配也在其中；而後，陸委會發生「小明的故事」爭議，衛福部長陳時中撤回管制陸配子女來台相關規定，並強調防疫「國人優先」等三原則。但對下一台包機的具體起飛時間點，和包機是由我華航執飛，或陸籍東航執飛，兩岸官方均尚無共識。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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