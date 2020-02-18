北市教育局提「防疫3大工作」　物資採購、消毒、監控開學前要完成

▲北市教育局指出，日前已請各學校做好開學前防疫3大重要工作，未來也會請督學到校審查。（圖／記者許宥孺攝）

記者崔至雲／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）防疫工作，全國各級學校皆延後至25日以後開學，為讓開學後防疫工作不停止。台北市教育局今（18日）指出，日前已請各學校做好開學前防疫3大重要工作，未來也會請督學到校審查，希望可以達到防疫的最大效果。

北市教育局主秘陳素慧指出，目前已請學校務必掌握開學前防疫3大重要工作，包括，務必成立校園防疫應變小組與召開會議進行校內各項防疫作業分工，完成校園消毒清潔工作。精準掌握校內儲備之防疫物資數量、訂定學校防疫物資安全存量及確認校園各項防疫物資採購情形。全盤演練開學日當天學校門口動線及後續校園疫情監控通報之作業細節。

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▲北市教育局要求各校成立防疫應變小組分工防疫，精準盤點校內物資，全盤進行開學演練。（圖／記者許宥孺攝）

陳素慧說，該流程已發給北市236所公立高國中小學，要求在開學前3天做好末你演練，同時也會請督學到學校審查防疫整備情形，開學當天也會抽出50，進行審查。

陳素慧進一步說明，各校開學後，會啟動3層的防護機制，學生入校有分流措施，80%以上學生已經在家裡量好體溫並填寫健康卡，少數學生忘記量、沒有量，則需要經過校內第一層門口量額溫，如果超過37.5度，將送到第二層在穿堂量耳溫，若仍超過37.5度，則會建議他立刻戴上口罩並返家休息、就醫，或是讓學生到健保中心獨立隔離。

