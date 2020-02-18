「鑽石公主號包機延後」獲台乘客諒解　謝長廷致謝：以大局為重真的感動

▲「鑽石公主號」郵輪。（圖／路透）



記者呂欣玫／綜合報導

停靠在日本橫濱港的「鑽石公主號」郵輪19日將解除隔離，台灣也積極和日方協調包機接回台人，包機原訂明日出發，但因仍有2位國人尚未完成篩檢，包機將延後2至3天。對此，駐日代表謝長廷18日表示，每個人都希望早一天能回台灣自由生活，但他們也了解台灣整體疫情防治更為重要，願意全力配合，大家都以大局為重，真的感動也感謝。

《日本放送協會》（NHK）報導，「鑽石公主號」至今累計454人確診，截至17日中午，船上還有3100多名乘客與船員。厚生勞動省已對全體人員進行檢查，結果將於19日出爐，為陰性且沒有發熱症狀的人，19日可以陸續下船，預計到21日完成所有的下船程序，不過，若曾跟感染者在同個房間，就算檢查結果為陰性，也得在船上停留14天。

至於滯留在鑽石公主號的台灣乘客，台灣正積極和日方協調包機接回台人。交通部表示，華航班機已準備好，待外交部、衞福部協調好日方，隨時可以出發執行任務。不過，因船上的台灣旅客仍有2位國人還未受檢完成，原訂在明日下午飛往東京羽田機場的華航包機不得不延後2至3天。

對此，謝長廷透過臉書表示，鑽石公主號郵輪上的乘客，明日隔離時間就要屆滿，經過以電話、email、line、傳言等方式溝通說明後，大家都很理性，遇到這種事情也是無奈，從喜劇變悲劇，在郵輪上渡過漫長不安的隔離折磨，每個人都希望早一天能回台灣自由生活，「但他們也了解台灣整體疫情防治更為重要，願意全力配合，除少部分要照顧病患或必須留在日本者外，都願意配合政府政策，回到台灣依規定接受隔離。」大家都以大局為重，真的感動也感謝。

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