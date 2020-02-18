WHO反對減少乘船活動：別過度反應　「目標是遏阻病毒非防堵人民」

記者黃翊婷／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞17日在瑞士日內瓦召開記者會，呼籲各國應該視情況採取相關的因應方式，而不是以「全面措施」來防疫，畢竟現階段中國境外的確診病例只有「極少數」，而且新冠肺炎（COVID-19）的死亡率大約是2％，比SARS、MERS還要低，所以希望大家不要過度反應。

▲譚德塞認同中國提出的研究報告，讓大家對疫情有更多了解。（圖／達志影像／美聯社，下同）

根據英國《衛報》報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，中國近日提出一份報告，詳細描述4萬4000起確診病例的情況，包含年齡、病況程度、死亡率等等，讓大家對疫情有更進一步的了解，其中關鍵的一點是，孩童並未像成年人一樣受到病毒所苦，這也是未來相關人員需要研究、找出原因的部分。

譚德塞也認為，新冠肺炎的死亡率大約是2％，比其他冠狀病毒疾病例如SARS、MERS還要低，況且目前中國境外的感染人數不多，所以希望各國應該視比例採取因應辦法，而不是用全面措施來防堵。考量到新增病例的趨勢開始減緩，後續疫情是否會產生演變，世衛仍在討論每一種可能的情況。

▲世衛宣布會與日本當局密切合作，全力確保鑽石公主號人員的健康。

而對於有人建議，為了避免更大規模的傳染，希望民眾近期不要乘船出遊，以免重演鑽石公主號郵輪一事。世衛緊急計畫負責人萊恩（Michael Ryan）提出反對意見，他認為，要是為了這萬分之一的接觸機率中斷全球所有乘船活動，那按照這個標準，其他要停辦的活動實在是太多了，現階段真正的問題是有無嚴重的社區傳染，雖然尚未觀察到這個現象，但這是攸關疫情是否會變成大流行病的關鍵。

世衛專家布里安（Sylvie Briand）也建議，從鑽石公主號的處理方式來看，所有人要努力的目標是遏阻病毒，而不是防堵人民，世衛已經與日本當局密切合作，期望能在保衛日本人與其他國家人民健康之間取得平衡，當然這也包含船上人員的健康狀況。