香港口罩存量「倒數30天」　社區感染惡夢威脅…「這城市在崩潰邊緣」

圖、文／鏡週刊

日前香港爆發社區感染疑慮、感染人數不斷攀升，港民質疑是中港往來路線未封關所致。2月16日，台灣亦出現首宗新冠病毒死亡案例，死者疑與3名具陸港澳旅遊史的乘客有所接觸，讓台灣開始籠罩社區感染陰霾。

由於香港持續承受「輸入病例」及「本地傳染」的雙重壓力，一位香港媒體工作者感慨，「香港已經成了另一個武漢」。儘管為降低新冠病毒擴散可能，台灣已於2月10日縮減兩岸往來航班、亦強化檢疫。但香港仍是台灣重要航運對口，當中港持續往來密切，香港的疫情管理究竟如何？香港會否成為台灣疫情破口？《鏡週刊》帶您直擊。

2月16日下午接近2點，香港元朗公共圖書館前的廣場上，忽然出現一條「U」字型的排隊長龍，從頭向遠處延伸約70公尺，急轉180度，再排了70公尺，龍尾回到了龍頭旁邊，左右相望。

立法會議員朱凱迪來到這條人龍旁邊，問一位排隊的婆婆：

「這裡是派（送）的還是賣的？」

「派的，一個老闆派的，一人可以拿五個。」頭髮花白的婆婆笑著回答。

朱凱迪走近隊伍前，原在一旁的運動場接受《鏡週刊》訪問，提及1月底以來香港最常見的情況，就是市民為了一份口罩大排長龍，當他一抬頭看見廣場上的人龍，「那裡一定就是」。

看到立法會議員，這群排隊的婆婆們一時都把注意力放到了朱凱迪身上，朱凱迪向他們介紹自己正在社區推動的「布口罩」計畫，「可以洗的，不要用那麼多一次性的⋯⋯。」婆婆們邊聽邊點頭。

不過兩點一到，人龍動了起來，龍頭處的攤位開始發口罩，攤位上貼著是某個金屬棚架公司贈送，共送出5,000個外科口罩，1包5個，等於是1,000份，排隊的人人有份，不必實名登記、不必驗香港身分證。因此有人領完連忙一轉身再加入龍尾，希望再輪到自己時，1,000份還沒發完。

1月23日，香港首次確診兩起自武漢輸入的武漢肺炎（新型肺炎，COVID-19）案例。隔天旋即發生輸入個案病人傳給配偶的本地感染個案。截至17日中午，香港確診病例共58宗。值得注意的是，第57宗病例患者住在港島高級社區太古城，潛伏期間並無境外旅行，或接觸確診個案的紀錄，為香港埋下「社區感染」的陰影。

依照香港現行《儲備商品條例》，特首及行政會議有權力「指明任何物品為儲備商品」，以及「規管或管制任何儲備商品的最高價格」。朱凱迪直言，香港政府應依法將口罩指定為「儲備商品」，再如台灣由政府統一收購，依照指定價格賣出；或者由少數民間公司賣，但需要規定價格。

而香港政府除「有法不用」，對於口罩的儲備也有很大的問題。

根據媒體報導，香港政務司司長張建宗在1月底表示將有3,200萬個口罩已經或即將到達香港，「大家無需擔心」；到了2月8日，特首特首林鄭月娥向記者坦承「採購口罩失利」，政府只剩下1,200萬個口罩，只夠政府部門使用1個月；醫院管理局官員也表示，公立醫院的口罩存貨，大概只能使用1個月。

肺炎及其他病患的醫療照護全壓在香港第一線醫護身上，前線裝備卻十分吃緊，香港政府只能不斷修正指引內容，要醫護人員省著用。「像是規定遇上有發燒、呼吸道症狀且有旅遊史或接觸史的個案時，才能使用N95。而各醫院對於何時、何地、何種情況可以使用裝備，又各有內規，搞得第一線人員很混亂。」

「醫管局員工陣線」副主席羅卓堯說，政府再三呼籲裝備足夠，推出的政策卻讓人感覺裝備不足，搞得現場醫護人心惶惶。他觀察，武漢肺炎在港已出現類似社區感染狀況，凸顯早前醫管局員工陣線曾發起醫護罷工，要求香港政府管制邊境，限制往來旅客的先見之明。

羅卓堯說「前端不做，我們（醫護）後端會累死。」只是港府終究沒接受封關建議，香港特區行政長官林鄭月娥11日面對媒體時表示，由於香港與內地的跨境人流已降至最低，香港再無「封關」需要。

隨著中國不少地方陸續封城，往來旅客的確下降許多，「像疫情剛開始時，隔離病房裡的發燒個案，10個有8個是中國來的。現在沒有了。」羅卓堯說，員工陣線接下來暫時不會再有罷工行動，會把注意力放在裝備問題上，密切注意前線人員的防護是否足夠。

「現在還只有五十多個病例，如果到時有500個病例怎麼辦？」朱凱迪認為，口罩供應根本的問題在於香港沒有工業，所需要的物資大多只能靠採購、進口。一旦未來1個月採購口罩或其他用品不順利，政府恐怕連基本服務都要中斷，「這個城市在接近崩潰的邊緣」。



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