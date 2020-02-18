　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

香港口罩存量「倒數30天」　社區感染惡夢威脅…「這城市在崩潰邊緣」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

中港往來通道遲遲沒有封關，隨著疫情嚴峻，香港也爆發口罩荒。

圖、文／鏡週刊

日前香港爆發社區感染疑慮、感染人數不斷攀升，港民質疑是中港往來路線未封關所致。2月16日，台灣亦出現首宗新冠病毒死亡案例，死者疑與3名具陸港澳旅遊史的乘客有所接觸，讓台灣開始籠罩社區感染陰霾。

由於香港持續承受「輸入病例」及「本地傳染」的雙重壓力，一位香港媒體工作者感慨，「香港已經成了另一個武漢」。儘管為降低新冠病毒擴散可能，台灣已於2月10日縮減兩岸往來航班、亦強化檢疫。但香港仍是台灣重要航運對口，當中港持續往來密切，香港的疫情管理究竟如何？香港會否成為台灣疫情破口？《鏡週刊》帶您直擊。

2月16日下午接近2點，香港元朗公共圖書館前的廣場上，忽然出現一條「U」字型的排隊長龍，從頭向遠處延伸約70公尺，急轉180度，再排了70公尺，龍尾回到了龍頭旁邊，左右相望。

立法會議員朱凱迪來到這條人龍旁邊，問一位排隊的婆婆：

「這裡是派（送）的還是賣的？」

「派的，一個老闆派的，一人可以拿五個。」頭髮花白的婆婆笑著回答。

朱凱迪走近隊伍前，原在一旁的運動場接受《鏡週刊》訪問，提及1月底以來香港最常見的情況，就是市民為了一份口罩大排長龍，當他一抬頭看見廣場上的人龍，「那裡一定就是」。

看到立法會議員，這群排隊的婆婆們一時都把注意力放到了朱凱迪身上，朱凱迪向他們介紹自己正在社區推動的「布口罩」計畫，「可以洗的，不要用那麼多一次性的⋯⋯。」婆婆們邊聽邊點頭。

不過兩點一到，人龍動了起來，龍頭處的攤位開始發口罩，攤位上貼著是某個金屬棚架公司贈送，共送出5,000個外科口罩，1包5個，等於是1,000份，排隊的人人有份，不必實名登記、不必驗香港身分證。因此有人領完連忙一轉身再加入龍尾，希望再輪到自己時，1,000份還沒發完。

1月23日，香港首次確診兩起自武漢輸入的武漢肺炎（新型肺炎，COVID-19）案例。隔天旋即發生輸入個案病人傳給配偶的本地感染個案。截至17日中午，香港確診病例共58宗。值得注意的是，第57宗病例患者住在港島高級社區太古城，潛伏期間並無境外旅行，或接觸確診個案的紀錄，為香港埋下「社區感染」的陰影。

香港政府對口罩未採取管制措施，導致口罩價格奇貨可居，價格翻漲至少7倍。

依照香港現行《儲備商品條例》，特首及行政會議有權力「指明任何物品為儲備商品」，以及「規管或管制任何儲備商品的最高價格」。朱凱迪直言，香港政府應依法將口罩指定為「儲備商品」，再如台灣由政府統一收購，依照指定價格賣出；或者由少數民間公司賣，但需要規定價格。

而香港政府除「有法不用」，對於口罩的儲備也有很大的問題。

根據媒體報導，香港政務司司長張建宗在1月底表示將有3,200萬個口罩已經或即將到達香港，「大家無需擔心」；到了2月8日，特首特首林鄭月娥向記者坦承「採購口罩失利」，政府只剩下1,200萬個口罩，只夠政府部門使用1個月；醫院管理局官員也表示，公立醫院的口罩存貨，大概只能使用1個月。

肺炎及其他病患的醫療照護全壓在香港第一線醫護身上，前線裝備卻十分吃緊，香港政府只能不斷修正指引內容，要醫護人員省著用。「像是規定遇上有發燒、呼吸道症狀且有旅遊史或接觸史的個案時，才能使用N95。而各醫院對於何時、何地、何種情況可以使用裝備，又各有內規，搞得第一線人員很混亂。」

「醫管局員工陣線」副主席羅卓堯說，政府再三呼籲裝備足夠，推出的政策卻讓人感覺裝備不足，搞得現場醫護人心惶惶。他觀察，武漢肺炎在港已出現類似社區感染狀況，凸顯早前醫管局員工陣線曾發起醫護罷工，要求香港政府管制邊境，限制往來旅客的先見之明。

羅卓堯說「前端不做，我們（醫護）後端會累死。」只是港府終究沒接受封關建議，香港特區行政長官林鄭月娥11日面對媒體時表示，由於香港與內地的跨境人流已降至最低，香港再無「封關」需要。

隨著中國不少地方陸續封城，往來旅客的確下降許多，「像疫情剛開始時，隔離病房裡的發燒個案，10個有8個是中國來的。現在沒有了。」羅卓堯說，員工陣線接下來暫時不會再有罷工行動，會把注意力放在裝備問題上，密切注意前線人員的防護是否足夠。

立法會議員朱凱迪擔憂，疫情備戰物資管理失當，若未來感染病例持續攀升，香港恐怕面臨崩潰。

「現在還只有五十多個病例，如果到時有500個病例怎麼辦？」朱凱迪認為，口罩供應根本的問題在於香港沒有工業，所需要的物資大多只能靠採購、進口。一旦未來1個月採購口罩或其他用品不順利，政府恐怕連基本服務都要中斷，「這個城市在接近崩潰的邊緣」。


更多鏡週刊報導
【香港疫情罩不住2】糞管連通高樓多　待在家也會中鏢
【香港疫情罩不住3】港府抗疫大撒幣　居民：我不要錢，要口罩
【香港疫情罩不住4】醫護口罩存量只剩1個月　港議員：這個城市在崩潰邊緣

ET快訊
新冠肺炎比SARS難治！ 鍾南山承認「武漢沒有完全阻止人傳人
486先生真的捐了200萬！力挺陳時中部長喊：自己國家自己救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「摔斷一根肋骨才知自己是首例」他從武漢回家過年以為小感冒…35天過程曝

陸配子女回台一日四變　陸官媒玩諧音梗批台灣好「毒」

新冠肺炎比SARS難治！ 鍾南山承認「武漢沒有完全阻止人傳人」

「口罩放電熱壺煮過再烘乾」　女博士目睹前線醫療物資匱乏：防護衣也重複穿

香港口罩存量「倒數30天」　社區感染惡夢威脅…「這城市在崩潰邊緣」

四川4住戶躲頂樓打麻將　無人機偷靠近「快把牌收了哈」全嚇跑

快訊／陸新冠肺炎增98死！一日多1886確診　累計超過7.2萬例

武漢人大常委會10項新規定：100％收治確診病患　不服管控可採強硬措施

武漢封城10天後「肺炎父家中過世」　女博士乾笑：慶幸沒送醫院

快訊／湖北增93死、1807確診　WHO：新冠肺炎各種可能演變仍討論中

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

CP值超高丼飯！熔岩起司mix泡菜　一倒下「香味狂竄」他驚呼：爽炸

出門沒揪！精明貴賓尿尿抗議　見媽回來「立馬舉手投降」狂賣萌

韓國媽媽教超簡易家常泡菜鍋　豬肉必加！放酸泡菜才對味❤

八三夭x孫盛希《想見你》也有彩蛋!! 《想見你 Someday or One Day》...狂勾劇情

「摔斷一根肋骨才知自己是首例」他從武漢回家過年以為小感冒…35天過程曝

陸配子女回台一日四變　陸官媒玩諧音梗批台灣好「毒」

新冠肺炎比SARS難治！ 鍾南山承認「武漢沒有完全阻止人傳人」

「口罩放電熱壺煮過再烘乾」　女博士目睹前線醫療物資匱乏：防護衣也重複穿

香港口罩存量「倒數30天」　社區感染惡夢威脅…「這城市在崩潰邊緣」

四川4住戶躲頂樓打麻將　無人機偷靠近「快把牌收了哈」全嚇跑

快訊／陸新冠肺炎增98死！一日多1886確診　累計超過7.2萬例

武漢人大常委會10項新規定：100％收治確診病患　不服管控可採強硬措施

武漢封城10天後「肺炎父家中過世」　女博士乾笑：慶幸沒送醫院

快訊／湖北增93死、1807確診　WHO：新冠肺炎各種可能演變仍討論中

離婚梁靜茹2個月…前夫調情納豆前女友！　「露骨對話」親暱私照被爆出

「台灣人太依賴診所」！他批「打噴嚏就看病」：根本錯誤觀念

從金融業換跑道　屏東佳冬余志忠種出「小鳥鑑定」蓮霧

夜市業績最慘掉6成…侯友宜現場直擊：新北6大紓困原則「急速寬減補平」

日公布新標準「發燒37.5度4天」再就醫　超低病識感…網怒：要傳染多少人！

阿里山花季3/10開跑！每日限1.6萬人入園　3/1起「開搶轉乘劃位」

黃偉哲說「威士特丹確診乘客沒到過台南」　高市府：未接獲指揮中心訊息

7歲遭大哥哥脫衣性騷　李依瑾「發現他真實身分」崩潰罹患3精神疾病

達爾膚股東通過配發現金股利10元　殖利率達12.1％

GPS導航迷途山區「滑落水溝」駕駛慌了　泰武警連夜入山援助

「D到H奶」陸妹來台賣淫 　見警急穿衣：我找網友

大陸熱門新聞

蝗蟲「主治肺結核」陸網樂翻：肺炎有救？

病患過完年立即上班「公司全隔離」…

湖北省台辦證實 2確診台商出院

武昌醫院院長傳病逝　妻：專家還在看

武漢封城10天後父親肺炎過世　她慶幸沒送醫院

鍾南山警告「本月中下旬迎疫情高峰」

確診男打點滴「亂吐口水」　2名醫護也衰被感染

主人回武漢遇封城！黃金獵犬慘困租屋處

沒量體溫！連鎖百貨員工連12天帶病上班　每天還開晨會

照顧生病岳父！他94天後被確診了

快訊／湖北新冠肺炎增93死、1807確診

他曝「救人3舉動」...密切接觸的40人都沒事

4住戶頂樓摸圈　無人機：快把牌收了

日本確診攀升　耿爽：感同身受

更多熱門

相關新聞

拉美無疫情　因直飛中國航班少

拉美無疫情　因直飛中國航班少

武漢肺炎在中國爆發以來，疫情已蔓延至全世界，但拉丁美洲地區國家迄今未有確診病例，泛美衛生組織稱，主因之一是直飛中國的航班不多。

台中69人解禁！台商隔離14天笑曝：吃得好住得好

台中69人解禁！台商隔離14天笑曝：吃得好住得好

整理疫情4重點　醫護讚台疫調猛

整理疫情4重點　醫護讚台疫調猛

新冠肺炎衝擊　蘋果率先示警營收無法達標

新冠肺炎衝擊　蘋果率先示警營收無法達標

高雄檳榔攤遭搶　女店員誆「我有新冠肺炎」

高雄檳榔攤遭搶　女店員誆「我有新冠肺炎」

關鍵字：

鏡週刊武漢肺炎新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

要居家檢疫卻失聯　台南女新竹投案了

新冠肺炎衝擊日本AV界！「女優必戴」網哭了

戰火燒到梁云菲「和謝和弦互揭整形歷史」

300ml賣40元！健保藥局開賣防疫酒精

首例死亡休旅車停好多天沒人敢靠近　中部鄰居：嚇死了

蝗蟲「主治肺結核」陸網樂翻：肺炎有救？

教英文賺很大　阿滴被爆把粉絲當工具人

38歲孫藝真「隱藏版美胸」超兇！

「見玄彬前要洗頭」　4張動圖一看懂了

孫藝真「寬鬆洋裝遮肚」緊貼玄彬

金鍾國調侃宋智孝：如果妳答應，就跟Gary演《超人》了

病患過完年立即上班「公司全隔離」…

第19～22例是「中部家庭群聚」已掌握181名接觸者

口罩實名制一上路就去排　黃安11天後稱沒去過

13.3億人僅3中鏢全康復　印度2原因「超神免疫」

更多

最夯影音

更多
《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！
東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面