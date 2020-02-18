整理疫情4大重點「口罩更好買」　醫護粉專讚台灣疫調很猛

記者黃翊婷／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）台灣疫情累計確診病例達22例，獨立醫療媒體「MedPartner美的好朋友」小編17日晚間在臉書PO文，替沒空看中央防疫指揮中心記者會的民眾整理出4大重點，包含新增病例、累計病例、口罩以及第一批武漢包機人員解除隔離等政策，「其實我覺得我們的疫調很猛啦」、「這種速度真的很強」。

▲台灣確診病例累計達22例。（圖／記者李毓康攝）

在這篇1138字的總整理長文中，首先是民眾很關心的口罩實名制，20日起因應下週學校開學，加上先前實施期間兒童口罩數量有剩，因此兒童口罩改成一週可買4片；成人口罩部分雖然沒有增加購買片數，但販售點的供應數量提升至400片，希望能讓民眾更容易買到口罩。

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第二點是第一批武漢包機人員解除隔離，除了一名確診病患還在醫院，其他264名位於檢疫所的人都沒有出現相關症狀，離開前除了要測量體溫，到家之前也不能把口罩拿下來，接著就是自主健康管理，出門都得戴口罩。

▲第一批武漢包機人員18日相繼解除隔離、返家。（圖／記者宋良義攝）

至於第三點和第四點是與第19例確診的死亡案例有關，該名白牌計程車司機的弟弟在事發之後先被確診，接著他的媽媽以及外甥女婿也確定是在1月27日家族聚餐時感染，全台總計累積確診數為22例。

「MedPartner美的好朋友」小編認為，這段期間以來也是有一些好消息，例如確診的個案4、5、9經過兩次檢驗都是陰性，等到專家會議討論後，有望可以解除隔離，「其實我覺得我們的疫調很猛啦，超短的時間內，就聯繫到幾乎所有密集接觸者，然後快速採檢，快速檢驗。這種速度真的很強，你要在案19確診之後，短短時間內聯絡這麼多人，完成這麼多採檢跟檢驗工作，用想的你就知道有多拚了……。」