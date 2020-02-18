台中69人解禁！台商談大陸「完全是空城」　返台隔離14天笑曝：吃得好住得好

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

首批包機返台台商自3日抵台後，展開為期14天的隔離，18日隔離期滿，隔離台商6點就解禁返家。返台的247名台商中，有69名被送到台中隔離所，而針對這14天的隔離生活，不少台商對政府的作為相當滿意，紛紛提出讚賞，「吃得好、住得好、睡得也很好」。

▲台中隔離所台商出關。（圖／記者白珈陽攝）

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對於14天隔離期間的生活，一名台商周先生接受媒體訪問表示，能回到台灣覺得很開心，「很感謝政府讓我們回來」。另外，他也秀出所內伙食照片，頻頻表示，「伙食非常好」，很感謝政府。

▲台商秀出伙食照讚賞，「很感謝政府」。（圖／記者白珈陽攝）

另名卓姓台商也同樣表示，「回家感覺非常好！國家做得很好，感謝政府！這幾天的日子相當好、相當滿意，吃得好、住得好、服務又好」。

▲卓姓台商感謝政府幫助。（圖／記者白珈陽攝）

此外，一對返鄉探親的曾姓夫婦則是透露疫情發生時大陸的情況，12月底時疫情還沒那麼嚴重，但過沒多久就爆發，自己也幾乎都在家隔離，足不出戶，街上也幾乎沒有人，已經是空城的狀態，且當地口罩也大量缺貨，醫院更是完全進不去，「能夠回來真好」。

▲曾姓夫婦曝光當時在大陸的情況，「完全是空城」。（圖／記者白珈陽攝）

曾男另外提到，返台在隔離所時，跟太太完全分開，14天來也幾乎沒見到面，但同時也讚賞政府的作為，讓他們在隔離期間，能有完善的伙食，讓他們能安心隔離。

►我沒有遲到，是時間遲到了！