「鑽石公主號正在失控」　遊客發表請願書：讓我們下船！

▲鑽石公主號遊輪乘客發出了請願書。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

停泊在橫濱的鑽石公主號遊輪，截至17日止已經爆出454例新冠肺炎（COVID-19）確診案例，遊輪上的遊客透過緊急網路發表了一封題為「鑽石公主號正在失控」的緊急請願書，要求日本政府改善支援系統，盡快讓乘客下船。

根據日媒《每日新聞》報導，鑽石公主號的乘客代表千田忠、土屋京子、小幡春子、工藤文子發布了緊急請願書指出，「鑽石公主號正在失控！我們要求政府及早完成檢查，盡快讓乘客們下船，目前為止，（政府）為被隔離在鑽石公主號的所有人提供了很多支持，對此我們表示由衷地感謝」。

「但是，由於現場臨時狀況頻傳、訊息錯綜複雜，場面一度十分混亂，船內目前處於功能不全的狀態。且郵輪處於隔離狀態，船內感染者還在持續增加，感染情況已有爆炸性擴大的狀態。」

▲乘客請願書驚爆，鑽石公主號正在失控。（圖／達志影像／美聯社）



身處於這樣環境中的我們，現在要求對策本部採取以下緊急措施：

1、雖然政府已經向我們派遣了醫療隊和各種相關援助，但是，我們目前完全不清楚援助的具體內容、以及乘客可以接受哪些服務，難得的社會資源到目前為止卻無法充分利用。在這一點上，我們要求得到盡快改善。

2、14日，為了讓乘客能夠諮詢相關問題，對策本部對我們提供了iPhone手機。但是，船上的很多老年人不會使用，因此現場情況不能得到及時的、有效的應對。我們希望在船上建立即時的諮詢窗口。

3、目前為止，船上已出現症狀嚴重的患者，比如明顯的發燒，但是卻得不到較有效的醫療照顧，很多家屬看著自己的家人日趨嚴重，他們強烈要求對策本部迅速處理這些病例。

4、船長的廣播內容與厚生勞動省的發表內容不一致。這種狀態已經持續一天了，但對策本部卻並未進行充分協助。目前與下船相關的信息已經混亂至極，所以，建立有權力的公關製度是一個緊迫的問題。

5、我們強烈要求及早完成檢查，盡快讓乘客辦理下船手續，並在19日切實完成下船手續的辦理。此外，在下船後，我們希望可以在國內各地的醫療機構獲得適當的醫療支援。

6、政府採取的隔離措施，不僅沒有防止船內感染的擴大，還存在著嚴重的缺陷。增加健康乘客的感染風險等。我們要求政府向公眾明確相關責任，給公眾一個交代。

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