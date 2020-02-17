40年懸案「林宅血案」調查新進度！凶嫌「關鍵錄音」被銷毀…林家遭監控3年





▲促轉會17日舉辦「林義雄宅血案調查報告記者會」。（圖／翻攝自促轉會臉書粉專，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

促進轉型正義委員會17日於國家人權博物館景美紀念園區第一法庭舉行「林義雄宅血案調查報告記者會」。調查結論指出，透過新出土的檔案，案發前的情治系統確實對林宅與林家人密切監控，且曾有湮滅重要證據、對專案小組隱瞞案件相關資訊等作為。故促轉會認為，當年威權政府涉入本案的可能性不容排除，建議各機關應持續清查檔案，以利真相還原。

促轉會代理主委楊翠說明，政府當前雖以防疫為主要任務，但林宅血案是社會重大矚目案件，且今年是本案發生40週年，故促轉會照原訂計畫於完成調查後即召開記者會向社會說明。記者會選在當年警總軍法處的第一法庭進行，是因此地正是當年林義雄等人因美麗島案，進行軍法大審的歷史場所，當年8位被告在這個地方的慷慨陳詞，至今仍是台灣民主化歷史中最重要的記憶之一。

楊翠強調，促轉會今日在同一個場地，針對這段歷史留在人們心中的疑問，從轉型正義檢討政府作為的角度出發，嘗試提出回答。

關於「林義雄宅血案」，事件發生於民國69年2月28日，位於臺北市信義路三段31巷16號的林宅遭侵入，兇嫌對林義雄的母親及3位女兒行兇，造成3死1重傷的慘劇。林宅血案發生迄今已將屆40年，其間曾由監察院、臺北市政府、刑事警察局、臺灣高等檢察署等機關主責調查，仍未能突破。

促轉會表示，林宅血案不僅是威權統治時期發生的重大刑案，長期以來，臺灣社會也認為此案並非單純的刑事案件，論者多認為當時林宅應受到嚴密監控，若要進入行兇，非尋常人所能為，應與情治系統有關。然而，歷次調查未徹底釐清此疑問，多是片面接受情治機關說法，故外界也始終對結果存疑。

本次促轉會調查，是因借助於諸多首次揭露的檔案，終於得以重新釐清當年林宅與林家人受監控的狀況。在國家發展委員會檔案管理局以及國家安全局、國防部、調查局、警政署等曾參與調查林宅血案的機關的協助下，促轉會發現，情治機關對林宅實施監控的相關細節：監控方式包括線人、家中竊聽、電話監聽、林宅周邊監視等；監控機關至少包括國家安全局、警備總司令部、調查局、憲兵司令部及相關警察機關；監控期間至少從66年開始，直至69年林宅血案後仍然持續。這部分可證實社會長期以來所認為的，林宅當時確實受到嚴密的監控。

促轉會的另外一個重要發現是，從檔案中顯示，案發時兇嫌曾使用林宅電話對外撥出電話，情治機關曾握有這通錄有兇嫌聲音之監聽錄音帶。但促轉會再持續追查資料後發現，國安局的內部簽文顯示，該電話錄音竟疑似在案發後遭到銷毀。

此外，刑事局曾請求與國安局負責監聽的人員面談以暸解當時情形，惟國安局以「保密」為由，僅限林宅血案調查專案小組的召集人參與。促轉會研析認為，從林宅血案調查人員被刻意屏蔽，無法獲悉情治機關監控所得資訊，到作為重要偵查線索的案發當時電話監聽錄音遭銷毀等諸多事實，在在顯示林宅血案調查受到情治系統的嚴重妨礙，也強化了威權統治當局涉入本案的嫌疑。

促轉會在調查結論建議，政府應再清查與林義雄相關之監控檔案，以期能透過新的資料釐清目前無法解釋之事件，唯有澈底揭露相關檔案，方能完整還原歷史真相；而就已解密檔案部分，也應盡量限縮遮掩範圍，便利社會使用。

促轉會認為，即使已事隔多年，還原歷史真相仍對被害者及其家屬有重要意義，也是政府責無旁貸，必須進行的轉型正義工作。促轉會秉持如是態度，完成林宅血案重啟調查報告，其中未竟之處，期待未來能有新事證出現，以揭露未明之真相。

最後，促轉會也就本案檔案的調用過程與此次使用之檔案進行補充說明。促轉會表示，此批新檔案是在107年檔案局進行第六波徵集的重要成果，其中的國安局檔案曾被設定為永久保密，此後經各界關心、總統府秘書長陳菊與國安會的積極協調，終使其中多數與案情相關之檔案得以解密。唯其中部份案卷，國安局認為基於對情報來源與情報人員之保護，仍有予以遮掩之必要，故本報告提供檔案時做了相應處理。

促轉會說，儘管經本會檢視後，這些遮掩資訊與案件核心無關，然而就檔案開放應用上，如何平衡轉型正義與國家安全等不同價值，衡諸情治系統曾為威權統治重要支柱的歷史脈絡，在其歷史責任與角色都仍有待釐清時，個案如何處理，在本案有限的調查時間內難以充分討論，促轉會期待能從本案例出發，未來帶動不同機關與社會間的更多思考與交流。

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