「林義雄宅血案」關鍵錄音被銷毀　總統府：持續努力探尋真相

▲總統蔡英文。（圖／促轉會提供）



記者陶本和／台北報導

促轉會17日公布林宅血案調查報告。總統府發言人丁允恭表示，政府將持續努力於真相的探尋與正義的落實，他強調轉型正義的實現，是為了真正治療歷史的創傷，應該超越黨派與政治認同。

丁允恭表示，促轉會的調查，透過對檔案的爬梳，讓威權體制下的歷史事實得以更進一步呈現。他強調，對這段歷史的警醒，才能真正鞏固國民對民主的信念、深化台灣民主持續發展的基礎，這是政府推動促轉條例和政治檔案條例的目的。

丁允恭指出，政府方面會持續努力於真相的探尋與正義的落實，相信轉型正義的實現，是為了真正治癒歷史的創傷，這應該超越黨派與政治認同，而受到全民共同的支持。

關於「林義雄宅血案」，事件發生於民國69年2月28日，位於臺北市信義路三段31巷16號的林宅遭侵入，兇嫌對林義雄的母親及3位女兒行兇，造成3死1重傷的慘劇。林宅血案發生迄今已將屆40年，其間曾由監察院、臺北市政府、刑事警察局、臺灣高等檢察署等機關主責調查，仍未能突破。



促轉會表示，林宅血案不僅是威權統治時期發生的重大刑案，長期以來，臺灣社會也認為此案並非單純的刑事案件，論者多認為當時林宅應受到嚴密監控，若要進入行兇，非尋常人所能為，應與情治系統有關。然而，歷次調查未徹底釐清此疑問，多是片面接受情治機關說法，故外界也始終對結果存疑。

本次促轉會調查，是因借助於諸多首次揭露的檔案，終於得以重新釐清當年林宅與林家人受監控的狀況。在國家發展委員會檔案管理局以及國家安全局、國防部、調查局、警政署等曾參與調查林宅血案的機關的協助下，促轉會發現，情治機關對林宅實施監控的相關細節：監控方式包括線人、家中竊聽、電話監聽、林宅周邊監視等；監控機關至少包括國家安全局、警備總司令部、調查局、憲兵司令部及相關警察機關；監控期間至少從66年開始，直至69年林宅血案後仍然持續。這部分可證實社會長期以來所認為的，林宅當時確實受到嚴密的監控。

促轉會的另外一個重要發現是，從檔案中顯示，案發時兇嫌曾使用林宅電話對外撥出電話，情治機關曾握有這通錄有兇嫌聲音之監聽錄音帶。但促轉會再持續追查資料後發現，國安局的內部簽文顯示，該電話錄音竟疑似在案發後遭到銷毀。

此外，刑事局曾請求與國安局負責監聽的人員面談以暸解當時情形，惟國安局以「保密」為由，僅限林宅血案調查專案小組的召集人參與。促轉會研析認為，從林宅血案調查人員被刻意屏蔽，無法獲悉情治機關監控所得資訊，到作為重要偵查線索的案發當時電話監聽錄音遭銷毀等諸多事實，在在顯示林宅血案調查受到情治系統的嚴重妨礙，也強化了威權統治當局涉入本案的嫌疑。

促轉會在調查結論建議，政府應再清查與林義雄相關之監控檔案，以期能透過新的資料釐清目前無法解釋之事件，唯有澈底揭露相關檔案，方能完整還原歷史真相；而就已解密檔案部分，也應盡量限縮遮掩範圍，便利社會使用。

▼林義雄宅血案調查報告記者會。（圖／翻攝自促轉會臉書粉專）

