北市國民黨團提案「公投綁大選」　喊話「林義雄們」勇敢站出來

▲台北市議會國民黨團記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導



立法院在今年6月三讀通過《公民投票法》修正草案，讓公投脫鉤大選，引發抨擊。北市議會國民黨團7日召開記者會，提案修訂《台北市公民投票自治條例》，明訂地方性公投綁大選。對此，民政局表示，若要公投綁大選，因為牴觸中央母法，將與法務局研議是否提出釋憲。

國民黨團認為，《台北市公民投票自治條例》應做下列修正，第一、降低公投投票年齡至十八歲。第二、明訂地方性公投綁大選。第三、建置電子連署機制。第四、降低提案及連署門檻。

主要發起人北市議員羅智強表示，民進黨2018在公投這場仗不利，把數十年神主牌踩爛，過去蔡英文、林義雄捍衛公投神主牌的人沈默無聲，「蔡英文送終公投，台北市救活公投」。

羅智強強調，針對北市議會黨團提案公投併大選，民政局長藍世聰在日前質詢時表示北市府是樂見的；而若屆時民進黨會稱牴觸母法，藍世聰當時答應會提出釋憲。

羅智強呼籲，希望北市府硬起來，保護人民公投權，假設提出公投綁大選，如果北市府進行試線，把議題上綱到憲法官司，給予民進黨極大的壓力，要民進黨在立法院把公投大選併回來，一方面釋憲路徑，也是政治跟立法的路徑。

國民黨黨團書記長應曉薇說，民進黨過去以公投騙選票，公投併大選後才知道人民聲音有多大，公投併大選後，未來也會減少選務費用，最後會的也是想說的年輕人，因為把年齡門檻從20歲下修至18歲。最後應曉薇說，本黨團呼叫「林義雄們」，請你們勇敢站出來，下架民進黨。

前台北縣長周錫瑋認為，如果要去釋憲，大法官大多數是蔡英文提名的，所以釋憲也不會過關，但法案絕對要推，因為公投是人民最直接的民權。

周錫瑋批評，這也凸顯民進黨昨是今非想法，過去民進黨是在野黨，在國民黨執政之下很難推動政策，所以搞了公投綁大選，如今為了鞏固自己的權力，不願意執行公投結果，「民進黨將來一定會受法律制裁」，公投是優於立法院的立法，政府需依照公投結果執行，但民進黨從蔡英文、蘇貞昌到所有部會，都已經違法、違憲。

他強調，韓國瑜將來要推動執行公投委員會，去年的公投韓國瑜當選後一定會嚴格執行。

台灣公民參與協會理事長何宗勳，以過去四次博奕公投投票率為例，證明在公投不綁大選的情況下，要有四分之一以上的投票權人出來投下同意票，門檻相當高。一旦公投與大選脫鉤，只要政黨支持的提案都很容易過，公民團體發起的提案都潰不成軍，如果公民團體有辦法衝這麼高，就可以直接推總統候選人。

負數票協會理事長張天鷞則認為，一定要做一件事，讓公投結果就是法律，台灣應效法瑞士、加州，由政府的法務機關協助撰寫法律草案，直接以法律草案，作為公投的提案內容，這樣才是真正落實直接民主。

民政局副局長許敏娟回應，降低公投投票年齡至十八歲以及建置電子連署機制，北市府是可以做的，不過若要市府公投綁大選，因為牴觸中央的公投法，將與法務局研議是否提出釋憲。