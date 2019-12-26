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陳文成案找不到「原始錄音帶」　國安局︰檔案要滿50年後才能開放

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▲▼促進轉型正義委員會。（圖／記者徐政璿攝）

▲促進轉型正義委員會。（圖／記者徐政璿攝）

記者邱茀濱／綜合報導

促進轉型正義委員會（下稱促轉會）25日表示，陳文成命案進行重新調查，在事隔近40年後，他們在國安局發現新檔案，其中不少資料為首度出土。此外，原本列為「永久保密」的檔案已在上個月完成解密，但國安局卻依《政治檔案條例》相關規定，認為相關檔案「有嚴重影響國家安全或對外關係之虞」，應於檔案屆滿50年後才能提供外界閱覽。

陳文成在1981年7月2日被三名警備總部人員帶走約談並疑似遭警備總部謀殺，隔日清晨被人發現陳屍於台大研究生圖書館旁，調查陳文成在這最後1天的行蹤成為促轉會的主要方向。

促轉會稱，當年警總表示，約談陳文成的時間長達12小時以上，且過程平和，但可供佐證的錄音帶卻從未對外公開，家屬也從未聽過。從檔案中可知，警總在案發後不久就製作出錄音帶的譯文，但是促轉會卻發現譯文內容並不完整，所以尋找完整錄音的最後下落，作為重要調查項目。

促轉會說，案發當年9月21日，卡內基美隆大學統計系主任狄格魯特教授與法醫魏契來台重新檢視陳文成的屍體，隔日兩人參加一場由警總總司令汪敬煦主持的餐會，席間警總人員曾為他們播放一段據稱是約談最後15至20分鐘的錄音。兩人返美後，狄格魯特於10月間提出一份報告，除列入其對陳文成死因的看法外，也對中華民國政府提出幾點建議。

促轉會表示，在新解密的檔案中，留存國安局針對這份報告所提的研析意見公文，當中就狄格魯特建議「警總約談錄音刪除涉及他人及敏感部份，安排家屬聆聽」乙節，認為可藉此「安撫家屬」，在公文上可清楚看到國安局長官「後協調警總辦理」的批示，稍後承辦人並註記已協調警總保安處人員負責。這是錄音帶最後一次現身於公文書的紀錄，到後來1994年監察院重啟調查時，已經找不到完整原始錄音帶了。

錄音帶到底有沒有被警總「重製」，促轉會表示「無法得知」，但能確定的是，至少當時錄音帶應該都還存在，只是後續調查就再也找不到。而最想瞭解陳文成生前最後在警總所受待遇的家屬，在過去不僅連譯文都看不到，也從來沒有聽過錄音帶，難以了解陳文成在警總經歷的遭遇。

最後，促轉會指出，他們將在國安局這批新解密檔案的基礎上，配合訪談證人等其他調查方法，完成陳文成命案調查報告，除釐清案情事實之外，也將呈現威權統治時期政府對人民進行各類監控的樣貌，釐清國家所應負的責任。

促轉會強調，由於國安局認為這批檔案內容尚有「有嚴重影響國家安全或對外關係之虞」，目前尚無法完整對外開放，該會將協調國安局重新檢視相關檔案，期盼能早日開放檔案，便利各界應用。

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