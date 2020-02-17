丹尼斯風暴侵襲英國釀「洪水＋土石流」　當局宣布為重大事件

▲英國遭遇風暴，南部港口坡特利文（Porthleven）出現大浪。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者戴雅真倫敦16日專電

丹尼斯風暴（Storm Dennis）侵襲英國，在各地引發水患災情。英格蘭地區有2處、威爾斯南部有1處宣布發生重大事件（major incident），呼籲民眾小心防災。

英國廣播公司（BBC）報導，由於水患災情嚴重，諾丁罕郡（Nottinghamshire）和鄰近的伍斯特郡（Worcestershire）都有居民緊急撤離，英國當局已經調派軍隊救災。

▲風暴丹尼斯侵襲英國，英國多處發布洪水警報。（圖／路透）



此外，英格蘭地區有4處、威爾斯地區有2處發布嚴重洪水警報，意味洪水可能造成生命損失；另有超過300處地區發布洪水警報，呼籲民眾立即展開對應行動。

由於洪水與土石流災情嚴重，南威爾斯警方宣布與多個服務團體聯合展開緊急應變行動，撤離居民。

▲英國遭遇風暴侵襲，許多居民撤退，國內交通也受到影響。（圖／路透）



全英各地的交通今天都受到影響。

許多火車班次取消，道路積水。鐵路當局呼籲乘客在出發前查詢火車動態，可能面臨延誤、取消或改變路線。

全英各地機場起降也受影響。今天上午約有170個航班遭取消，影響至少2萬5000名乘客。易捷航空（EasyJet）則是取消週末約350個航班，其中約100個航班在倫敦蓋威克機場起降。

英國氣象局（Met Office）針對全英多數地區發布大雨橙色警報，以及強風黃色警報，代表洪水可能對生命造成危害，可能停電，交通也會受影響。（編輯：馮昭）

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