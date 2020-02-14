倫敦首起病例　華裔妙齡女「沒戴口罩搭Uber」直衝急診室就醫確診！

▲英國倫敦路宜申醫院（Lewisham Hospital）急診室。（圖／翻攝Google Map）

記者吳美依／綜合外電報導

英國目前9起新冠病毒確診，首都倫敦12日出現首起病例，是一名年約20歲至30歲的中國女性。她沒有遵循醫療與公衛機構的指示，未配戴口罩搭乘Uber前往路宜申醫院（Lewisham Hospital）急診室求助。公共衛生部（PHE）表示，司機受感染的風險不高，與病患曾有密切接觸的醫療人員已在家隔離觀察。

綜合《BBC中文網》、《衛報》報導，一名年輕中國女子9日搭乘Uber前往路宜申醫院，直接走進人潮擁擠的急診室求醫。院方發言人表示，醫療人員發現病患出現疑似症狀，立刻提供口罩，並將對方帶到隔離區域，接受病毒篩檢。

女子12日被證實篩檢結果呈現陽性，成為英國第9起、倫敦首起新冠病毒確診病例。她隨後就被送往倫敦市中心的聖托馬斯醫院（St Thomas Hospital）接受隔離與治療。

▲英國目前已有9起確診病例，民眾對於疫情的擔憂與日俱增。（圖／達志影像／美聯社）



英國公共衛生部（PHE）已經找到該名司機。顧問希斯考克（ Rachel Thorn Heathcock）表示，「由於車程不到15分鐘，司機與乘客也沒有長時間近距離接觸……（遭感染的）風險不高。」但是，Uber為了預防萬一，已將司機的帳號停權，沒有說明是否賠償對方這段期間損失的收入。

英國國民保健署（NHS）信託執行長崔維斯（Ben Travis）於13日致信醫院員工，證實第9例病患「自行現身」急診室的事件。他表示，所有曾近距離接觸的醫療人員已收到通知，其中至少2人被要求在家自我隔離14天。

相關單位正在積極追蹤可能曾與女子接觸的人群。但崔維斯強調，當天赴醫院就診的民眾不必擔心感染風險，因為病患是通過一條獨立路線前往接受篩檢。

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