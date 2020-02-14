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英國大笨鐘鐘塔維修費爆增至23億元！　工人「新發現」議員傻眼：多花7.2億

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英國大笨鐘。（圖／路透社）

▲英國大笨鐘進入「沉默期」，預計2021年年底前恢復開放，可能有點趕。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

世界知名的英國大笨鐘（Big Ben），鐘塔「伊莉莎白塔」（Elizabeth Tower）因年久破損需要維修，原本就已經耗費了一大筆錢，現在又因發現炸彈及石綿造成的局部毀損，需要再追加1860萬英鎊（約新台幣7.24億元）。這個壞消息在不少國會議員們中引起騷動。

BBC報導，伊莉莎白塔的維修工作於2017年開始，原先預計在2021年底前完成，但日前工作人員對這座177年歷史的鐘塔進行勘測時，意外發現前人未注意到的毀損情況。

工作人員的新發現，包括數以百計的雕像和雕刻物出現破損和腐蝕痕跡；鐘樓裡殘留石綿；過去大量使用的塗料是有毒的鉛漆；鐘盤上有碎玻璃；需要聘請專業的鐘錶專家為大笨鐘校正時間。

鐘塔外的4個鐘盤上有總共1296片碎玻璃，每一片移走後，都必須做一次修復工作，代表同性質的工序將會重複1296次。至少得更新700塊石頭，比原先預期的多出300塊，而且每一塊都必須再經過仔細雕刻。

下議院對這筆多出來的支出感到「極度的失望」，因為這使得總花費已經飆升到7970萬元英鎊（約新台幣31億元）。下議院議長艾雷斯（Ian Ailles）表示，鐘塔的維修「比我們預期的還要更複雜麻煩」。

另外，安裝電梯也在整修工作的項目之中，以替代鐘塔台階，而時鐘會改安裝低耗電的LED燈。

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