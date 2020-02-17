密西西比州河流暴漲近12公尺　「快突破歷史第3高水位」首府居民緊急撤離

▲美國社區多為單戶住宅，約1到2層樓，暴漲的溪水對居民影響極大。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國密西西比州（Mississippi）現正因水患拉警報，流經首府傑克遜（Jackson）東邊的珍珠河（Pearl River），16日水位暴漲到歷史紀錄第3高。政府擔心河水若繼續上漲，將會突破歷史最高水位，許多居民已經連夜撤離傑克遜。

CNN報導，珍珠河的歷史最高水位為1949年4月的43.3英呎（約13.2公尺），第二高水位為1983年5月的39.6英呎（約12.07公尺）。

報導引述密西西比州長李維斯（Tate Reeves）的說法，河水水位在美國時間周日（16日）早晨，已經高達36.38英呎（約11公尺），雖然水位上漲速度比預期更緩慢，但很可能在周一（17日）就會漲過38英呎（約11.5公尺）。

▲當局表示，若溪水繼續暴漲下去，所有對外道路將會無法通聯。（圖／路透）

負責急難管理的官方人員指出，若水位超過38英呎，將會有大量的房子淹水，高度超過半層樓，大約6英呎（1.8公尺）。李維斯說，「估計這種情況不會很快結束，至少要花上好幾天。」

李維斯15日就宣布全州進入緊急狀態，警察與州警開著車，挨家挨戶勸說至少510個人，要他們要盡快撤離。現在幾個在傑克遜市中心和東北地區的社區鄰里，已經暫時撤往其他區域，還有不少住戶因為來不及離開，必須讓急難管理小組，開著小船到家門外救人。

李維斯表示，州政府當局預期這次洪水的規模及所帶來的破壞，將會創下該州30年來未曾經歷的歷史紀錄。