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WHO顧問：新冠病毒可能感染全球2/3人口　隔離封城效果有限

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▲武漢肺炎,上海。（圖／路透）

▲世界衛生組織認為，新冠病毒可能感染全球2/3人口。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

根據《彭博社》（Bloomberg）報導，世界衛生組織（WHO）顧問隆尼尼（Ira Longini）估計，新冠病毒的疫情可能會演變得比現況嚴重許多，甚至可能感染全球2/3人口。他認為，除非病毒的傳播性發生改變，否則防疫措施效果有限，「隔離病患與接觸者不能阻止這種病毒。」

隆尼尼追蹤中國病例，研究新冠病毒的傳播性，並建立模型估算感染規模，結果顯示，全球可能會有2/3人口感染。他提到，每一名患者大約會傳染2人至3人，由於缺乏快速篩檢方式，加上一些病患症狀輕微，使得病毒傳播途徑很難追蹤，「雖然有辦法使得感染人數減少一半，但世上大約1/3人口仍可能被傳染。」

▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒，湖北封城，湖北封村。（圖／路透）

▲隆尼尼認為，中國嚴格封城隔離的措施，對於遏止疫情效果有限。（圖／路透）

隆尼尼也是佛羅里達大學傳染疾病統計與隔離中心的主任。他指出中國嚴格措施仍有侷限性，「隔離」也許可以減緩傳播速度，但病毒還是有機會在症狀出現之前傳播到其他地區，「除非傳播性改變，否則監控與遏止（疫情）只能做到這樣……隔離病患與接觸者不能阻止這種病毒。」

香港大學公衛教授梁卓偉（Gabriel Leung）也贊同上述估計。他認為，如果不加以控制，全球將近2/3人口將會感染新冠病毒。

波士頓東北大學（Northeastern University）生物統計學者維斯皮尼亞尼（Alessandro Vespignani）表示，「人類改變行為」來應對疾病，因此未來幾周疫情將成為關鍵，以研究新冠病毒在中國境外傳播的情況與難易程度。

倫敦衛生與熱帶醫學院傳染疾病專家海曼（David Heymann）認為，需要更多數據才能更深入了解病毒可能的傳播範圍。他指出，中國以外的許多國家已將疫情控制得很好，「我們不是說他們（隆尼尼與梁卓偉）錯了，我只是說，隨著更多資訊揭露，這些模型將會被修正改善。」

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