武漢防控措施再升級！公共場所須「掃碼出入」　買藥實名登記

▲全球新冠肺炎患者突破7萬人。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續延燒，湖北武漢市網信辦17日凌晨宣布進一步加強管制措施，即日起市民出入任何公共場所，必須事先掃描二維碼（QR Code）；此外，市民如需要購買治療咳嗽、退燒等藥物，必須先進行實名登記，再經由藥房上報。

綜合陸媒報導，武漢市防控指揮部日前發布《關於嚴格公共場所疫情防控措施的通告》，嚴格管理公共場所，其中要求必須開放的公共場所，須實行掃碼入出管理，旅館、酒店、超市、農貿市場等人流密集場所要建立每日健康監測制度，進出者必須量體溫、戴口罩。

另外，實行零售藥店購藥的登記制度，購買咳嗽、退燒等藥品人員，必須填寫個人資料；也須加強公共場所室內通風、換氣，採用自然通風，保證空氣流通。

武漢市青山區即日起所有超市、商店將只接受團購客戶，不再對個人銷售生活物資，各超市商品整理後，由社區安排車輛集中運送，每戶家庭可派出1人取貨。

根據湖北衛健委最新公布，截至16日為止，全省新增新冠肺炎確診病例1933例，武漢市1690例，新增死亡病例100例。 目前大陸全境累計確診70529例，較15日新增1945例，死亡病例1767例，較15日新增101例。