新冠肺炎1死疑社區感染　醫示警運將：務必開窗通風自保

圖文／鏡週刊

中央流行疫情指揮中心昨（16日）公布，新增確診2例新冠肺炎（COVID-19），其中一例中部61歲男性死亡，是國內首例死亡個案，無出國旅遊史，為白牌計程車司機，經常服務有中港澳旅遊史的民眾，目前已掌握曾載過3名台商；另一例確診則是與他同住的弟弟，也是國內第2例無症狀感染者。醫師認為，由於這名個案是白牌計程車司機，因此呼籲不論是公車或是計程車司機，在沒有口罩的情況下打開窗戶通風。

疫情指揮中心昨宣布新冠肺炎確診案例新增2例，是一名61歲中部白牌計程車司機，及這名司機50多歲無症狀弟弟，司機發病第20天病逝，台灣確診個案達到20例。值得注意的是，這名司機無旅遊史，但主要客戶為預約乘車的中港澳旅客。

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根據《中央社》報導，中國醫藥大學附設兒童醫院感染科主任黃高彬表示，由於這名個案是白牌計程車司機，主要客戶都是有中港澳旅遊史的民眾，因此特別提醒，不論是公車或是計程車司機，都要盡量保護自己，如果沒有口罩的時候，務必把窗戶打開通風。

報導稱，黃高彬指出，司機確實是特別要注意的職業，如同醫生，不知道載的客人的底細，司機接觸的人可能也沒有症狀；目前能掌握到的是潛在病毒的時間很長，再來很多是輕症或症狀不明顯，所以才很危險。

黃高彬表示，勤洗手比戴口罩更重要，建議民眾在吃飯前、觸摸臉部口鼻前，務必要先洗手，這陣子若出現呼吸道症狀，可優先自主隔離、避免上班上課，企業也應掌握員工的身體狀況，都能避免社區感染。



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