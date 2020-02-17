不斷更新／大陸累計確診70548例1770例死亡...累計治癒破萬！

▲新冠肺炎疫苗正在研發中。（圖／路透）
記者劉亭／綜合報導
新冠肺炎疫情持續延燒，根據大陸國家衛健委17日消息，大陸全省16日新增2048例確診，新增死亡病例105例（湖北100例，河南3例，廣東2例），新增疑例1563例。當日新增治癒出院病例1425例，解除醫學觀察的密切接觸者28179人，重症病例減少628例。
截至2月16日24時，大陸31省現有確診病例57934例（其中重症病例10644例），累計治癒出院病例10844例，累計死亡病例1770例，累計報告確診病例70548例，現有疑似病例7264例。累計追蹤到密切接觸者546016人，尚在醫學觀察的密切接觸者150539人。
湖北新增確診病例1933例（武漢1690例），新增治癒出院病例1016例（武漢543例），新增死亡病例100例（武漢76例），現有確診病例49847例（武漢36385例），其中重症病例9797例（武漢8056例）。累計治癒出院病例6639例（武漢3458例），累計死亡病例1696例（武漢1309例），累計確診病例58182例（武漢41152例）。新增疑似病例909例（武漢338例），現有疑似病例4826例（武漢1971例）。
累計收到港澳台通報確診病例87例：香港特別行政區57例（出院2例，死亡1例），澳門特別行政區10例（出院5例），台灣20例(出院2例，死亡1例）。