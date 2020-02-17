不斷更新／大陸累計確診70548例1770例死亡...累計治癒破萬！

台灣16日出現第一例新冠肺炎死亡案例，61歲白牌車司機平常多載運中港澳旅客，本身無出國旅遊史，卻染病併發敗血症過世，過了一夜之後，台酒彰化營運所排滿人群，都是為了搶買酒精，有民眾很恐慌的說「中部有死亡案例 」，酒精當然非常重要。