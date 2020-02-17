王毅會日外相談疫情　敲定習近平4月訪日行程不變

▲當地時間2020年2月15日，中國國務委員兼外長王毅在出席第56屆慕尼黑安全會議期間，會見日本外相茂木敏充進行雙邊會談。（圖／新華社）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情升溫，中國國家主席習近平能否按原定計畫，於4月訪日受到注目。據日本《共同社》報導，在當地時間15日舉辦的慕尼黑安全會議上，中國外交部長王毅會見會見日本外相茂木敏充，兩人就習訪日一事達成一致，並確定時間點基本為4月不變。

中國國家副主席王岐山去年10月22日，以習近平特使身分出席日本德仁天王即位典禮，並在期間會見日本首相安倍晉山，透露習將在2020年春天赴日本進行國事訪問。

▲習近平4月訪日行程不變，計畫再次會見安倍晉三，推進中日關係發展。（圖／路透社）

但面對新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，中國外事委辦公室主任楊潔篪原定本月中赴日，舉行先期準備會議的行程計畫延至月底，中日還將海洋問題實際業務人員協商延期，以致外界關注習赴日延期的可能性。

為此，王毅和茂木敏充藉由出席慕尼黑安全會議期間，舉行中日外長雙邊會談，雖在中國官媒《新華社》報導中，隻字未提習近平赴日一事，但日媒報導稱，兩人在會上達成一致，將按原計劃推進預定4月舉行，中國國家主席習近平作為國賓訪日的準備工作。

茂木敏充還在會談後，對於日本媒體詢問王毅涉及習近平訪日的發言，大意是否日期仍為4月不變時，回答「可以這樣認為。」

除了上述議題外，中日外長會議還就新冠肺炎疫情發展做了討論。王毅說，感謝日方對中國抗擊新冠肺炎疫情給予的理解和支持。他還批評，在災難面前，任何以鄰為壑，隔岸觀火的做法都是令人不齒的。

對於中方讓日本以包機的方式，撤出武漢僑民，以及疫情訊息傳遞，茂木敏充也說，中方為阻止此次疫情的擴散與傳播付出了巨大努力，日方對此高度讚賞。相信中方一定能夠早日戰勝疫情，日方也願繼續全力支持和幫助中方。

王毅強調，中方願繼續加強同日方在經貿、人員往來等各領域的互利合作，共同推動中日戰略互惠關係邁上新台階，為兩國和兩國人民帶來更多福祉。

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