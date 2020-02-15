Uber也適用！蘇貞昌：即日起「一線運輸服務人員」優先購買口罩一天一片





▲蘇貞昌。（圖／翻攝自臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌15日透過臉書表示，針對一線駕駛，每天需要面對大量乘客，交通部將分配醫療口罩一天一片，專案優先提供給第一線運輸服務人員購買。

蘇貞昌表示，隨著口罩產量逐漸提升，政府也會繼續守護更多人，「第一線的職業駕駛，無論是客運、遊覽車、計程車、快遞或UBER，整天在車廂內面對大量乘客，都有醫療口罩的需求。即日起，交通部將分配醫療口罩一天一片，專案優先提供給第一線運輸服務人員購買。」

蘇貞昌說，醫療口罩已經下去，請客運業、遊覽車、計程車、租賃小客車、路線貨運業等駕駛朋友，先向所屬公司、公（工）會、直轄市交通局或各區監理所電洽確認，再前往購買。

蘇貞昌也強調，中央分配的醫療口罩是政府列管的防疫物資，請勿囤積、轉售或提供給他人使用。

行政院發言人Kolas Yotaka 補充說明，今天政府已經把口罩配送到各縣市交通局，實際配送到各公司、公（工）會的時間依實際狀況而定。

其他人也看了這些…

►政院紓困特別預算「初編600億」、推「你花錢我打折」刺激消費

►經濟部：徵用口罩、禁止出口「延長到四月」

►政院擬發振興抵用券刺激消費 國民黨、民眾黨團：大方向支持

更多熱門新聞…

►懶人包／經濟部2階段助業者度難關 「疫情後」衝酷碰折扣優惠

►懶人包／五張圖看懂行政院500億交通運輸、觀光紓困振興方案

►懶人包／農委會祭7招因應新冠肺炎 68億紓困農漁民週轉金

►超越藍綠，就靠她了