中梵外交部長慕尼黑罕見會晤　外交部：教廷已事先說明關心疫情不涉政治

▲教廷外交部長蓋拉格（Paul Gallagher）。（圖／達志影像／美聯社）



記者呂欣玫、蔣婕妤／台北報導

中國大陸外交部長王毅15日利用出席慕尼黑安全會議時，和教廷外交部長蓋拉格會晤。對此，我國外交部發言人歐江安表示，教廷基於與我國良好互信，事前曾就本案向我說明並重申此次梵中外長會晤不涉政治議題，外交部對相關發展均有掌握，並持續保持密切關注。

王毅今天和蓋拉格會晤，慕尼黑安全會議結束後雙方發表聲明，中方對於延續中梵主教任命協議給了綠燈，教廷則為受新冠肺炎衝擊的人們祈禱。對此，歐江安表示，「教廷基於與我國良好互信，事前曾就本案向我說明並重申此次梵中外長會晤不涉政治議題」，旨在表達梵蒂岡對中國大陸疫情的關心，並就雙方教務議題交換意見。

外交部強調，「外交部對相關發展均有掌握，並持續保持密切關注。」近期中國新型冠狀病毒疫情持續擴大，教廷基於人道關懷立場，曾透過宗座賑濟所及義大利華人教會傳教中心致贈疫情嚴重的湖北、浙江、福建三省口罩，協助當地受困神職人員、信徒與民眾。

外交部指出，自2018年9月22日梵中簽署「主教任命臨時性協議」以來，中華民國（台灣）一向期盼該協議及相關作為，能有助改善中國大陸日益嚴重的宗教自由問題，這是我國的一貫立場，沒有改變。但種種情勢顯示，中國天主教會現在遭受更大逼迫，已引起國際社會普遍關切。

外交部表示，我國將持續與梵蒂岡就相關發展密切交換意見，以促使中國逐步落實宗教自由化，維護中國天主教徒純正的信仰生活，並使我國利益包括台灣天主教會信眾福祉不受影響。