人神共同防疫　大觀音亭辦消災除瘟祈福法會

▲台南市大觀音亭舉辦「除瘟消災祈福法會」，現場提供由中醫師高國欽開具的防疫藥草茶供民眾飲用，期望人神共同防疫，度過難關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為因應新冠肺炎疫情，台南市大觀音亭經觀音佛祖指示，15日上午舉辦「除瘟消災祈福法會」，台南市民政局宗教禮俗科長麥原騰親自參與，現場提供由中醫師高國欽開具的防疫藥草茶供民眾飲用，下午安排普度拜拜，期望人神共同防疫，度過難關。

董事長吳漢清依往例擲筊請示觀音佛祖，農曆2月19日的平安宴桌數時，竟然出現數十年來第1次「搏無杯」，再請示神明之後，要求儘早舉辦除瘟消災法會，於是立刻決定於15日舉辦。

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除瘟消災法會於15日上午8時展開，董事長吳漢清率領董監事參加開香儀式，顯示管理單位對疫情的肆虐相當重視，希望在神明的協助下，舉辦法會為受疫情之苦的十方大眾祈福，並能發揮宗教界安撫人心的作用，保佑身體健康平安。亭宮基金會理事長高國欽，為高瑭中醫院長，提供肺炎防疫方供本亭宮熬煮藥草茶，供信眾飲用，甚獲好評。

董事會呼籲民眾對政府防疫政策要有信心，台灣至今仍未脫離疫情威脅，希望民眾全力配合防疫，讓社區恢復乾淨的居住空間。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。