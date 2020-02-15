出席北港朝天宮新冠肺炎息災法會　徐國勇：自保再保人 

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港朝天宮今年逢新冠肺炎疫情襲捲全球，北港朝天宮擴大規模為「全球祈安暨武漢肺炎除疫息災大法會」，今（15）日是法會最後一天，內政部長徐國勇受邀前往開香，徐國勇強調，每個人對自己要負責，潛在風險者落實居家檢疫、隔離，不但保護自己也是保護別人，要自律律人、自助助人、自保再保人。

▲內政部長徐國勇受邀新冠肺炎息災法會開香，徐國勇強調，每個人對自己要負責，潛在風險者落實居家檢疫、隔離，不但保護自己也是保護別人，要自律律人、自助助人、自保再保人。（圖／記者蔡佩旻攝）

北港朝天宮辦理「全球祈安暨武漢肺炎除疫息災大法會」10天，邀請36位高僧誦經，祈求海內外民眾都能安度疫情高峰期，息災大法會今天為最後一天，內政部長徐國勇下午受邀參加除疫息災法會開香。

針對媒體問及失聯與逃避的居家檢疫、隔離者引起外界關注，徐國勇指出，第一時間下令警察機單以通緝犯、重大刑案規格尋找，昨天失聯3人在3小時找到，並送到檢疫所強制檢疫強制隔離。

徐國勇強調，每個人對自己要負責，對自己負責就是對社會、國家負責，自己是潛在風險者落實居家檢疫、隔離，不但保護自己也是保護別人，要自律律人、自助助人、自保再保人，呼籲必須強制檢疫、強制隔離的民眾，不要趴趴走，配合政府指示，自己安全，社會也會更安全。

另徐國勇也向全國警察人員、民政系統的村里鄰長及村幹事在防疫期間的辛苦表達感謝。新冠肺炎疫情嚴峻，造成人心惶惶，許多民眾盡量減少外出，今北港朝天宮祈福上香民眾並無明顯減少，除疫息災大法會吸引民眾前往虔誠祈求媽祖保佑平安健康。

▲北港朝天宮「全球祈安暨武漢肺炎除疫息災大法會」，普桌約400桌，創歷年新高，擺滿廟前中山路很是壯觀。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港朝天宮「全球祈安暨武漢肺炎除疫息災大法會」，普桌約400桌，創歷年新高，擺滿廟前中山路很是壯觀。（圖／記者蔡佩旻攝）



▲港朝天宮祈福上香民眾並無明顯減少，除疫息災大法會吸引民眾前往虔誠祈求媽祖保佑平安健康。（圖／記者蔡佩旻攝）





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