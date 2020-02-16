台中首例！30歲男居家檢疫竟趴趴走　中市府：至少重罰5萬元

▲盧秀燕表示，違反居家檢疫規定的男子，必須重罰。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市太平區1名30歲林姓男子日前從中港澳返家後，必須居家檢疫14天，結果里幹事連絡林表示要送口罩過去時，意外發現竟然不在家，趕緊要求林立刻回家，台中市長盧秀燕16日表示，違反規定者必須重罰，衛生局長曾梓展則說，至少重罰5萬元。

盧秀燕上午到中西區衛生所了解第一天開放販售口罩的情形，對於昨天太平區有名男子理應在家檢疫14天，直到24日，結果竟違反不准外出的規定，私自跑去監理所辦事，還好被機警的里幹事發現，趕緊通報警方和衛生所處理，盧除了表示要予以重罰之外，也要表揚該名里幹事，稱許基層里幹事是城市安全保護者。

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曾梓展表示，將依照「傳染病防治法」第58條及同法第69條處1萬至15萬元罰鍰，太平林姓男子明顯違反規定，重罰5萬元，如果再犯，直接判罰15萬元，並強制安置在集中檢疫所。

衛生局人員強調，林男雖然是居家檢疫，但目前健康狀況良好，無發燒等相關症狀，因此他外出的路線勿須消毒，路人也勿須驚慌。

衛生局表示，台中市目前沒有新冠肺炎確診病例，居家檢疫人數超過2千人，每天人數會有變動，對於居家隔離及居家檢疫個案，會利用手機或室內電話，甚至還會透過視訊，落實追蹤掌握行蹤。

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