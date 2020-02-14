「黃千千」又來了！狂訂宵夜害斗六熊貓全送空地　20單蛋糕薑母鴨...沒人要

▲疑似千面人再現，斗六再傳出惡意棄單讓foodpanda多位外送員在空無一人的夜市空地車聚「實收0」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

即時外送平台 foodpanda傳出雲林縣斗六區遭一名「千面人」從2月10日開始，陸續使用「黃千千」等不同虛擬名字，點餐斗六各家美食大量餐點，取餐地點均為市郊空地或田野間無建築物的地方，最後在等無人狀況下由外送員自行處理；惡意棄單事件曝光，這名千面人匿跡24小時，昨夜再度狂訂消夜送夜市空地。

2月10日中午開始，從一名千面人用「黃千千」向foodpanda開始訂購餐食，連日來店餐區域均在雲林縣斗六市，所指定的區地點不是荒郊就是空地，初估讓foodpanda損失約近10萬元，此惡意棄單情況，被新聞報導後，該惡意消費事經過約24小時未再出現。

不料，13日晚間出現一名「胡姓男性名字」疑為千面人再現，使用相同手法在約21點30分開始訂餐，約20張訂單，內容有速食餐、4個蛋糕、咖啡飲料之外還出現薑母鴨，取餐地點為斗六市成功夜市（砲台夜市），大量餐點最後在等無人狀況下由外送員自行處理，外送員將餐點送往火車給街友但街友都以吃飽為由拒絕。

對此連續惡意訂單情況，foodpanda總公司13日中午以電子郵件回應《ETtoday新聞雲》表示，「foodpanda 已掌握發生於雲林縣消費者惡意訂餐的個案狀況，為維護店家及外送夥伴權益，foodpanda 將鎖定並追蹤異常狀況，針對疑似異常的訂單我們會再次確認訂餐資訊，接著才會確認訂單成立。若店家或外送夥伴已出餐或完成派送，foodpanda將完全承擔相關費用，店家及外送夥伴權益不受影響。」

外送員說，雲林foodpanda外送有虎尾及斗六市，此事件發生區域只有斗六市，該名千面人好像只針對斗六區惡意棄單，好像故意針對性，希望此事件盡快落幕。斗六警分局副分局長李仁表示，持續關注此消費糾紛事件發展，目前尚未接到有相關人前往報案。

▲13日晚間出現一名「胡姓男子」疑為千面人再現，使用相同手法在約21點30分開始訂餐，約20張訂單，內容有速食餐、4個蛋糕、咖啡飲料之外還出現薑母鴨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



▲疑似千面人再現，斗六再傳出惡意棄單讓foodpanda多位外送員在空無一人的夜市車聚「實收0」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►我沒有遲到，是時間遲到了！



【其他新聞】

►惡搞後現暖流！「黃千千」訂餐讓熊貓變車聚 滷肉飯、鴨血湯全送街友

►影／「黃千千」訂的！雲林foodpanda出現惡意訂單 20名外送員荒郊車聚找嘸人

►湖山水庫人文教育館動土突現日暈 張麗善：好兆頭



►女兒急載氣喘父遇塞車...她見黑白車狂揮手 暖警8分鐘↓2分鐘搶命