影／威士特丹號1確診…曾停高雄港「上千旅客下船玩」　衛生局回應了

記者陳俊宏／綜合報導

荷美郵輪「威士特丹號」（MS Westerdam）傳出首例新冠肺炎（COVID-19）確診案例，然而該郵輪2月4日曾停靠高雄港，且有上千名旅客下船遊玩。對此，高雄市衛生局表示，若該確診患者曾下船觀光，將配合中央流行疫情指揮中心的調查。

▲威士特丹號停2月4日曾停靠高雄港。（圖／記者洪正達攝）

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漂流多日的威士特丹號13日終於停靠柬埔寨，15日傳出船上一名83歲美國籍女子抵達馬來西亞被確診新冠肺炎。大馬衛生部門表示，該名女子14日與其餘144人從柬埔寨搭機抵達吉隆坡機場，被檢測出陽性反應，目前在隔離病房進行治療，狀況穩定；另外，儘管她的丈夫檢測結果為陰性，但仍住進醫院隔離觀察。

中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥15日受訪表示，已經掌握相關訊息，由於2月4日上午威士特丹號曾經停靠高雄港，16日開始比照鑽石公主號的方式進行可能風險民眾、地區調查，不排除發布細胞簡訊廣播提醒民眾自主健康管理。

▲▼威士特丹號2018年12月也曾停靠高雄港。（圖／資料照）

莊人祥先前曾說明，掌握威士特丹號旅客1458人，其中2名為台灣籍，其餘多為歐美加籍旅客，還有少部份中港澳旅客；4日當天停靠高雄港時，依規定進行登船檢疫，透過旅客提供健康聲明書，發現有38人在過去14天曾經出現症狀，但無中國旅遊史，由於當下症狀都屬輕微，經防疫醫師評估可以下船。

據了解，當時有上千名旅客下船，搭乘遊覽車在高雄遊玩。《聯合報》報導，高雄市衛生局指出，如該名確診患者曾在當天下船觀光，他們會配合指揮中心啟動的相關調查。