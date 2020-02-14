北港燈會拍出愛情微電影　文化觀光處長成女主角

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府文化觀光處繼去年推出「探索雲林」觀光影片大受好評，網路點閱破百萬人數，甚至紅到國外去，許多網友大讚顛覆公部門美學、雲林好威，今為迎接2月14日西方情人節再度推出ㄧ支很不公部門的「北港小鎮愛情微電影」，預告片在網路一出便引來偶像劇教母柴智屏的按讚。

▲雲林縣文化觀光處長陳璧君亮麗的外型成為愛情微電影劇中女主角，成功詮釋出北港燈會原鄉情愫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「北港小鎮愛情微電影」的完整版影片將趕在2月14日情人節前夕上線，劇中將北港百年藝鎮「燈會原鄉」的老街巷弄，昇華成動人的愛情故事。整個腳本概念來自文化觀光處團隊，而女主角更是由文化觀光處長陳璧君親自客串演出，真情流露且毫不造作的處女秀，連導演都大讚。

文化觀光處長陳璧君表示，元宵燈節剛好也是西洋情人節，希望結合宣傳來達到不一樣的效應，每年元宵節都會保留巷弄燈區，燈會今年主題是童年往事，很多人都是居住在北港外飄工作，其實對於小時候來過北港看燈會都有這樣巷弄的記憶，從巷弄一直到水道頭文化園區，另一個是生命迴游吉慶團圓也是今年的主題。

陳璧君說，整個時間上很趕且成本有限，這麼短的時間來找演員不容易，所以就地取材，主角都是北港人，加上我自己也想試試，挑戰以公務人員來詮釋，基本上並沒有任何戲劇的經驗，對北港也是本身從小的記憶，這種愛情的故事應該每個人身上都有小時候的記憶點，腳本本身就是很能夠引起共鳴的故事，加上我自己是雲林人，所以對於北港的燈會並不陌生。

陳璧君提到，整個微電影腳本發想是由團隊集思廣益，把燈會記憶一起拼湊，像童年時段用奶粉罐做成提燈，那也想說要有一個童年與現在，所以用一個最簡潔最快最容易懂的方式來拍攝出「北港小鎮愛情微電影」。

▲電影中的童年角色也都是北港鎮民。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣文化觀光處長陳璧君亮麗的外型成為愛情微電影劇中女主角，成功詮釋出北港燈會原鄉 情愫。（圖／記者蔡佩旻攝）

►偷偷分享少女秘密！



【其他新聞】

►「黃千千」又來了！狂訂宵夜害斗六熊貓全送空地 20單蛋糕薑母鴨...沒人要

►惡搞後現暖流！「黃千千」訂餐讓熊貓變車聚 滷肉飯、鴨血湯全送街友

►影／「黃千千」訂的！雲林foodpanda出現惡意訂單 20名外送員荒郊車聚找嘸人

►湖山水庫人文教育館動土突現日暈 張麗善：好兆頭

►女兒急載氣喘父遇塞車...她見黑白車狂揮手 暖警8分鐘↓2分鐘搶命