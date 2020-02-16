四川推「保母式服務」助復工　成都台玻產能達95%

▲新冠肺炎衝擊大陸產業開工、復工計畫。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸許多省市已在10日陸續開工復工，不過，受到疫情衝擊，目前仍有人力短缺、疫情防控的問題存在。為解決當地台資企業復工問題，四川各地台辦推相關舉措，以成都市台辦為例，提供「保姆式服務」，透過一對一的走訪的方式，宣導防護措施、協助防疫流程，確保台企盡最大可能維持產能。

《川越海峽》報導， 包含成都、德陽、綿陽、眉山多地台辦已聯合區（市）縣台辦和相關職能部門對疫情防控工作進行系統佈局，強化區（市）縣屬地責任、部門監管責任和企業主體責任。第一時間讓台企與所在管轄範圍的防疫站點建立聯繫，主動告知疫情、宣傳防護措施及防疫流程，暢通防疫工作信息渠道。

報導指出，政府與台企 建立了一套「共同防疫管理」工作體系，實施動態管理，完善疫情應急預案和防控機制，協助幫助台企做好復工準備和防範疫情措施。此外，也對復工台企「一對一走訪」，除了排查疫情，也協調解決企業普遍反映的防疫物資短缺等實際困難。





報導提到，成都市台辦為台企復工提供「保姆式服務」，「一對一走訪」春節期間沒有停產的仁寶與緯創兩家公司，並提供專業嚴格防疫指導。青白江區台辦則以台胞台商防疫工作和企業安全復工作為重中之重。

除了主動上門瞭解台商的身體情況以及生活、工作需要，也協調當地鄉鎮、社區解決消毒物資和口罩等防護物品。報導強調，像是成都台玻玻璃有限公司、台嘉公司在疫期期間仍維持全線生產，產能達平常時期的95%以上。

據了解，成都市政府6日印發《有效應對疫情穩定經濟運行20條政策措施的通知》，措施包括：對保供重點批發市場補貼不超過400萬元、降低企業用水用能等負擔、合理分擔金融機構疫情貸款損失、緩繳社保及減輕公積金繳存負擔、支持工業企業提能擴產、減免非國有中小企業租金等疊加政策。

此外，成都市也將減輕受疫情影響嚴重的休閒娛樂、餐飲住宿、旅遊商貿、康體美容及相關製造行業資金負擔，承租國有企業經營性物業的非國有中小企業（個體經營戶），2020年2月份租金全免，3、4月份租金減半。