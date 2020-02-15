欠500元要還50萬元！惡男栽贓「亂報堂口」　痛毆被害人逼簽本票抵債

▲桃園市楊姓男子以呂姓男子欠其500元與亂報堂口為由，夥同友人強押痛毆逼簽50萬元本票抵債。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子前年8月間以呂姓男子欠「500元、亂報堂口」等理由，夥同友人強押呂男到桃園區某處土地公廟附近毆打凌虐，致呂男多處挫傷無力抵抗下簽立50萬餘本票抵債，後來又以簽錯本票與積欠賭債為由，再逼迫簽立本票多張，還藉機欲搶走呂男機車，桃檢偵結依加重強盜罪嫌將楊男等5人提起公訴。

檢警調查，24歲的楊姓男子與呂男有嫌隙，涉嫌於2018年8月26日晚間7時40分，楊男以呂男「欠500元、誣指亂報堂口」等理由，夥同黃姓、鍾姓少年與姓名不詳成年男子，在桃園區永安路堵到呂男，強押到附近土地公廟旁毆打，楊要求呂男包紅包道歉，但被呂當場拒絕。

楊男不滿呂男態度，將呂押到附近地下停車場毆打，呂被打得全身多處挫傷無力抗拒，楊男等人逼其簽下總額50萬元的4張本票，楊男拿到本票仍未放人，又押著呂到綽號「帝哥」男子住處，以其積欠賭債為由繼續毆打，還逼呂向家人謊稱出車禍要錢，但家人無力籌款，黃姓少年提議以扣車方式欲搶走呂男機車鑰匙，並派郭姓少年到呂男住處欲騎走機車抵債時，被埋伏員警當場逮捕，隨後警方將楊等涉案人員拘捕到案。

桃檢偵訊時，楊男坦承犯行，檢方以楊男、黃姓與郭姓少年、姓名不詳男子與綽號「帝哥」男子，共同以強盜方式取得呂男簽立本票數張，已逾越呂男清償債務之意圖範圍內，偵結依妨加重強盜罪嫌將楊男等人提起公訴，少年涉案部分則另調查。

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