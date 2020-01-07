媽媽救我！以為兒遭綁架心慌媽交付34萬　警靠這招40分鐘破案

記者陳豐德／新北報導

新北市土城一名李姓婦人日前接到一通電話，話筒裡傳來兒子的哭喊聲，歹徒聲稱兒子因欠錢遭到綁架，李婦嚇得支付贖金28萬及金項鍊一條，放在路邊的停車格後離去，事後越想越不對勁報案求助，員警過沒多久又接獲周男報案，經分析手法如出一轍，隨即指示周男與詐騙集團相約交款，警方「黃雀在後」將搭計程車離去的車手攔下，40分鐘內偵破2起詐騙案。

▲詐騙集團以假綁架騙取錢財，車手拿完錢想搭車落跑時被便衣警攔下。（圖／記者陳豐德翻攝）



據查證，去年耶誕節當天土城金城派出所接到李姓婦人報案，李婦（50歲）說自己疑似遇到了詐騙，不久前接到一通電話，歹徒說自己兒子欠錢沒還被他們綁架，並傳來兒子被毆打哭喊「媽媽救我」的聲音，李婦嚇壞沒想到查證，就按照指示上午10點多將8萬現金及金項鍊一條（市價6萬元）裝入白色紙袋內，放在土城區金城路停車格上後離開。

警方調閱監視器後，發現就在李婦離開後，隨即一名車手將白色紙袋給拿走，警方在調查時，另一名被害人周男（60歲）也打電話向派出所報案，稱在住家接到「假綁票」詐欺電話，對方指示交出5萬5千元現金，警方隨即安排周男配合詐騙集團，並到土城區立德路埋伏，等到車手與周男見面拿走贖金後，員警立即攔下車手搭乘的計程車，並將陳嫌（31歲）逮捕歸案。

經查證發現是李女遭詐騙也是陳嫌所為，最後將陳嫌身上所查扣現金28萬元及金項鍊一條發還被害人李女，成功攔阻約34萬元。全案以詐欺罪移送新北地檢偵辦，被害人相當感激員警機警處理，在短時間內就找回自己被詐騙的財物。